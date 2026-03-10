ترکیب احتمالی بایرن مونیخ / بازی نه چندان سخت در ایتالیا
به نظر میرسد بایرن در بازی مقابل آتالانتا مشکل چندانی نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ سهشنبه شب در دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید در خانه آتالانتا به میدان برود؛ مسابقهای که بسیاری از کارشناسان در آن شانس بیشتری برای تیم ونسان کمپانی قائل هستند و بایرن را مدعی اصلی عبور از این مرحله میدانند.
نماینده آلمان در سالهای اخیر عملکرد قابل قبولی برابر تیمهای ایتالیایی در مراحل حذفی لیگ قهرمانان داشته است؛ به طوری که در چهار مورد از پنج تقابل اخیرش با باشگاههای سری آ موفق شده جواز صعود را به دست بیاورد. با این حال، آتالانتا نیز آمار امیدوارکنندهای مقابل تیمهای آلمانی دارد و از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون در چهار بازی از پنج دیدار برابر نمایندگان بوندسلیگا به پیروزی رسیده است.
با وجود این، آمار آتالانتا در مراحل حذفی لیگ قهرمانان چندان درخشان نیست. این تیم در ۹ مسابقهای که در این مرحله از رقابتها انجام داده، هرگز موفق به ثبت کلینشیت نشده و در مجموع ۱۸ گل دریافت کرده است. علاوه بر این، آنها در شش بازی از هفت دیدار اخیرشان در مرحله حذفی شکست خوردهاند و تنها بردشان مقابل بروسیا دورتموند رقم خورد؛ پیروزیای که در نهایت صعودشان به مرحله یکهشتم نهایی را قطعی کرد.
در ترکیب بایرن مونیخ نیز خبر مهم بازگشت هری کین است. مهاجم انگلیسی این تیم از مصدومیت جزئی اخیرش عبور کرده و انتظار میرود از ابتدا در خط حمله به میدان برود. با این حال، مانوئل نویر قادر به همراهی تیمش نیست و به همین دلیل یوناس اوربیگ ۲۲ ساله، دروازهبان ذخیره بایرن، در این دیدار مهم از درون دروازه تیمش محافظت خواهد کرد.
ترکیب احتمالی بایرن مونیخ: اوربیگ، استانیشیچ، اوپامکانو، تاه، لایمر، کیمیش، پاولوویچ، اولیسه، موسیالا، لوییس دیاز و هری کین.