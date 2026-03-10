لاپورتا:
مسی همان حرفی را میزند که من میگویم
رئیس باشگاه بارسلونا تاکید کرد از صحبتهای لیونل مسی و پدرش نگرانی ندارد و معتقد است اظهارات آنها همان حرفهایی است که او مطرح میکند.
به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا دوشنبه شب در یک برنامه رادیویی حاضر شد تا درباره انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا صحبت کند و همچنین به موضوعات مختلف روز از جمله جنجال سخنان ژاوی، بازگشت لیونل مسی، پرونده نگریرا، جنجالهای داوری و رئال مادرید پرداخت.
اظهارات ژاوی هرناندز: «ویکتور فونت از یک اسطوره استفاده کرد تا به باشگاه آسیب بزند. خوشبختانه ما اجازه دادیم او برود زیرا واقعیتها خودشان گویای همه چیز هستند: با همان تیم، با ژاوی شکست میخوردیم و با فلیک پیروز میشویم. روند با ژاوی روندی همراه با شکست بود و با فلیک روندی همراه با پیروزی است.»
درباره بازگشت ناموفق لیونل مسی به بارسلونا: «دقیقا متوجه نمیشوم ژاوی چه گفته است. وضعیت مسی کاملا شفاف بود. خورخه مسی به خانه من آمد و به من گفت که در نهایت برای آنها بهتر است در میامی باشند تا در عربستان سعودی یا بارسلونا. همه ماجرا همین بود. این موضوع هیچ چیز دیگری به ماجرا اضافه نمیکند. تنها کاری که میکند این است که فضای انتخابات را متشنج میکند. ژاوی از سوی فونت مورد استفاده قرار گرفته و این بخش ناراحتکننده ماجراست. او هیچ کمکی به بحث انتخاباتی نمیکند. من او را دوست دارم، اما این شیوه رفتار ناامیدکننده است.
آیا از این میترسم که مسی یا پدرش (خورخه) در این روزها صحبت کنند؟ نه، اصلا. من مطمئنم که خورخه مسی همان چیزی را خواهد گفت که من میگویم چون گفتگو همان چیزی بود که بود، مگر این که آنها روایتشان را تغییر دهند. اما فکر نمیکنم روایتشان را تغییر دهند چون خورخه و من همیشه یکدیگر را درک کردهایم. از سوی دیگر، ما هم نمیخواهیم توجهها از آنچه برای هواداران بارسلونا اهمیت دارد منحرف شود زیرا آنها در حال انتخاب رییس و هیئت مدیره باشگاه هستند و در چنین شرایطی اظهارات ژاوی هیچ کمکی نمیکند. آیا او رأی را از من گرفته است؟ صندوقهای رأی پاسخ خواهند داد.»
آینده فلیک به لاپورتا گره خورده است: «من اهل تهدید نیستم، اما اگر لازم باشد تغییرات اساسی ایجاد خواهم کرد. فلیک از کار در بارسلونا و از زیرساختهایی که در اختیار دارد خوشحال و راضی است. اگر دکو برود، من احساس راحتی نخواهم کرد. خود او هم همین را گفته است. ما همه کار کردهایم تا رابطه میان دکو و فلیک به خوبی پیش برود. فونت میخواهد دکو را با سه نفر جایگزین کند که قرار است کار یک نفر را انجام دهند. ترجیح میدهم نظرم را درباره این افراد بیان نکنم. این توهین است که گفته شود این سه نفر در سطح دکو هستند. ما نمیتوانیم بارسلونا را به دست فونت بسپاریم.»
شعار «علیه همه چیز و همه»: «این عبارتی است برای نشان دادن آنچه برای ما رخ داده است. این باشگاه تحت نوعی مداخله قرار گرفت زیرا اجازه داده شد اقداماتی انجام شود که هدف آنها رسیدن به چنین نقطهای بود چون این وضعیت غیرقابل تصور است. این شعار در واکنش به کارزار تخریبی نهادهای مادریدی علیه این باشگاه در ارتباط با پرونده نگریرا مطرح شده است. این منزجرکنندهترین اقدام ممکن است.»
پرونده نگریرا: «آنچه بارسلونا انجام داد قانونی و کاملا مشروع بود. ما به شرکتی پول پرداخت میکردیم که زمانی که در سال ۲۰۰۳ مدیریت باشگاه را در دست گرفتیم از قبل وجود داشت. به ما گفته شد این شرکت متعلق به پسر نگریراست که همین خدمات را برای اتلتیکو مادرید و تیمهای دیگر هم انجام میداد. رئال مادرید هم مگیا داویلا را در هیئتمدیره دارد و همسر او نیز با کمیته فنی داوران مرتبط است. این کار شبیه موشکافیهای بیاساس است و ما را پیش از آن که حتی محاکمه شویم محکوم میکنند.
در طول ۷۲ سال، ریاست کمیته فنی داوران در اختیار اعضا، مدیران یا بازیکنان سابق رئال مادرید بوده است. آیا این موضوع برای شما شرمآور نیست؟ برای شما کاملا طبیعی به نظر میرسد. شاید آنها نیازی به استخدام مشاوران داوری نداشتند زیرا خودشان این کار را انجام میدادند، حتی اگر فقط نسخهای ویرایش شده و تقویت شده از آن بوده باشد. همه امتیازات در اختیار آنها بود. آیا در مادرید متوجه این موضوع نشدید؟ کاری که بارسلونا انجام میدهد شرمآور است؟ آنچه رئال مادرید انجام داده شرمآور نبود؟»
داوران: «میبینم که داوران به طور کلی کاری میکنند که به بارسلونا آسیب برسد. زمانی که بارسلونا در افت قرار دارد هرگز به ما کمک نمیکنند و حتی تلاش میکنند وضعیت بدتر شود. وقتی رئال در افت قرار دارد به آنها کمک میکنند. داوران به بارسلونا آسیب میزنند.»
سوپرلیگ: «فلورنتینو پرز و من در سوپرلیگ کنار هم بودیم و علیه باشگاههای دولتی که ماشین پولسازی در اختیار داشتند مبارزه میکردیم. ما روند خروج از آن پروژه را بدون پرداخت جریمه دنبال کردیم و رئال مادرید نیز همین مسیر را طی کرده است.»
فلورنتینو و اهرمهای مالی: «ما در وضعیت اقتصادی حساسی قرار داریم و من گفتم اگر آن ۳۰۰ میلیون نرسد، از سوپرلیگ خارج میشوم.»
لامین یامال یا لیونل مسی: «لامین یک نابغه است و در حال حاضر مرجع و الگو به شمار میرود. مسی بهترین بازیکن تمام دوران بوده است. او همه چیز به ما داده و بارسلونا نیز همه چیز به او داده است.»
بدهی بارسلونا: «ما در این پنج سال بدهی را ۲۰۰ میلیون کاهش دادهایم. قرارداد لامین یامال، پائو کوبارسی، فرمین لوپز، پدری، فرانکی دییونگ، رافینیا، ژول کنده و دیگران را تمدید کردهایم. با این تمدیدها از وضعیت ۱ به ۱ خارج شدهایم، اما همه چیز تحت کنترل است.»
فلیک یا پپ گواردیولا: «فلیک در حال مجذوب کردن باشگاه بارسلوناست و تیم را به شکلی استادانه مدیریت میکند. بنابراین اگر میان فلیک و پپ گواردیولا انتخاب کنم، فلیک را انتخاب میکنم.»