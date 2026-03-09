واکنش معاون رئیس جمهور به حواشی پیرامون تیم ملی فوتبال زنان
معاون اول رئیسجمهور در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره تیم ملی فوتبال زنان ایران تأکید کرد که ایران همواره پذیرای فرزندان خود است.
به گزارش ایلنا، معاون اول رئیسجمهور در واکنشهای به پستهای ترامپ دربارۀ تیم ملی زنان فوتبال اظهار داشت: هیچکس حق ندارد در امور خانوادگی ملت ایران دخالت کند و نقش دایه مهربانتر از مادر را بازی کند.
وی افزود: ترامپ بارها، بهویژه در همین جنگ اخیر، نشان داده که دغدغهای جز فشار و دشمنی با مردم ایران ندارد. ترامپ و حامیان صهیونیستیاش بدانند با این بازیها نمیتوانند میان ملت ایران و کشورشان شکاف ایجاد کنند؛ ایران با آغوش باز پذیرای فرزندان خود است.
عارف عنوان کرد: در عین حال تصمیم هر فرد برای ماندن یا رفتن انتخاب شخصی اوست و هیچکس در این سرزمین بهخاطر خطاهای احساسی از وطن طرد نمیشود. اینها فرزندان همین ملتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران امنیت آنان را تضمین میکند.