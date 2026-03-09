واکنش معاون رئیس جمهور به حواشی پیرامون تیم ملی فوتبال زنان

به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش‌های به پست‌های ترامپ دربارۀ تیم ملی زنان فوتبال اظهار داشت: هیچ‌کس حق ندارد در امور خانوادگی ملت ایران دخالت کند و نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کند.

وی افزود: ترامپ بارها، به‌ویژه در همین جنگ اخیر، نشان داده که دغدغه‌ای جز فشار و دشمنی با مردم ایران ندارد. ترامپ و حامیان صهیونیستی‌اش بدانند با این بازی‌ها نمی‌توانند میان ملت ایران و کشورشان شکاف ایجاد کنند؛ ایران با آغوش باز پذیرای فرزندان خود است.

عارف عنوان کرد: در عین حال تصمیم هر فرد برای ماندن یا رفتن انتخاب شخصی اوست و هیچ‌کس در این سرزمین به‌خاطر خطاهای احساسی از وطن طرد نمی‌شود. این‌ها فرزندان همین ملت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران امنیت آنان را تضمین می‌کند.

