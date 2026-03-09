تمرینات انفرادی بازیکنان استقلال در دوران توقف لیگ

با توقف مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، کادرفنی استقلال برای حفظ آمادگی بازیکنان برنامه تمرینات انفرادی در نظر گرفت.

به گزارش ایلنا، در پی توقف رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی، کادرفنی تیم فوتبال استقلال برای حفظ آمادگی جسمانی بازیکنان، برنامه تمرینات انفرادی را برای آن‌ها طراحی کرده است تا در صورت از سرگیری مسابقات، بازیکنان در شرایط مطلوب بدنی قرار داشته باشند.

بر اساس این برنامه، تمرینات هر بازیکن متناسب با وضعیت جسمانی او تنظیم شده و کادرفنی نیز به صورت روزانه گزارش مربوط به اجرای تمرینات را دریافت و روند آمادگی بازیکنان را زیر نظر دارد.

