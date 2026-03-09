بیانیه فدراسیون فوتبال درباره توئیت رئیس جمهور آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به اظهارات ناشیانه اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره اعضا تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران، این فدراسیون از مقامات بین المللی فوتبال می خواهد که ضمن توجه ویژه به اظهارات مداخله آمیز مستقیم سیاسی رئیس جمهور آمریکا در امور فوتبال که مصداقی روشن بر دخالت عیان سیاست در امور فوتبال بوده -که خود از خط قرمزهای اصلی دستگاههای بین اللملی فوتبال محسوب می شود-با ورود فوری به این رویه ناصواب در فاصله 94 روز تا آغاز جام جهانی 2026 از بروز نابسامانی های هرچه بیشتر و رو به تزاید در امر برگزاری و میزبانی این فستیوال بزرگ جلوگیری کنند.

متاسفانه، رویه رفتاری عنادآمیز و کنش های عملی خصمانه نامبرده در همه ماههای اخیر نسبت به تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان که با افتخار به جام جهانی صعود کرده، در کنار تجاوزات آشکار نظامی به استادیوم های ورزشی این مرز و بوم وقتی با بررسی اظهارنظر بچه گانه امروز در بحث پناهندگی اعضا تیم ملی فوتبال بانوان در یک بستر بررسی می شود، بی شک دورنمایی مثبت بر برگزاری جام جهانی را متصور نمی سازد.

بازیکنان تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران پیش از سوت آغاز مسابقات خود در رقابت های جام ملت های آسیا در استرالیا غیرتمندانه سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را سر دادند و در کنار آن به رزمندگان ایران اسلامی سلام نظامی انجام دادند.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران امید دارد با ورود به موقع جامعه بین الملی فوتبال به اظهارات بی مبنا و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا که اساسا هیچ معنای حقوقی در آن نهفته نیست رسیدگی شود.

