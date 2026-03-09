مدیرعامل پرسپولیس: انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تصمیمی هوشمندانه بود
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تبریک انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، این تصمیم مجلس خبرگان را «هوشمندانه» توصیف کرد و بر پایبندی باشگاه پرسپولیس به آرمان‌های انقلاب تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  پیمان حدادی با اشاره به تصمیم مجلس خبرگان در انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، این انتخاب را شایسته و قابل تقدیر دانست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این‌باره گفت: به نوبه خود و از طرف باشگاه بزرگ پرسپولیس این انتخاب را تبریک می‌گویم. انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای یک تصمیم هوشمندانه بود و از مجلس خبرگان بابت این انتخاب قدردانی می‌کنیم.

او با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در مدیریت کشور افزود: نگاه نوین با انتخاب یک رهبر جوان و عالم می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای ایران اسلامی باشد و امیدواریم این تصمیم آغاز مسیری برای استفاده بیشتر از مدیران جوان و کاربلد در کشور باشد.

حدادی همچنین از تلاش نیروهای مسلح، نیروهای امدادی و سایر خدمتگزاران در روزهای اخیر قدردانی کرد و گفت: از همه زحمت‌کشان این روزهای سخت تشکر می‌کنیم. باشگاه پرسپولیس نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی کانون هواداران و معاونت فرهنگی، ایستگاه صلواتی سیاری را در میادین اصلی شهر تهران برپا کرده است.

مدیرعامل پرسپولیس در پایان تأکید کرد: باشگاه پرسپولیس اعم از مدیریت، کارکنان و بازیکنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و امیدواریم به‌زودی شاهد از سرگیری مسابقات فوتبال و بازگشت شادی به میان مردم باشیم.

