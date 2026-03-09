به گزارش ایلنا، پیمان حدادی با اشاره به تصمیم مجلس خبرگان در انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، این انتخاب را شایسته و قابل تقدیر دانست.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این‌باره گفت: به نوبه خود و از طرف باشگاه بزرگ پرسپولیس این انتخاب را تبریک می‌گویم. انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای یک تصمیم هوشمندانه بود و از مجلس خبرگان بابت این انتخاب قدردانی می‌کنیم.

او با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در مدیریت کشور افزود: نگاه نوین با انتخاب یک رهبر جوان و عالم می‌تواند نویدبخش روزهای خوبی برای ایران اسلامی باشد و امیدواریم این تصمیم آغاز مسیری برای استفاده بیشتر از مدیران جوان و کاربلد در کشور باشد.

حدادی همچنین از تلاش نیروهای مسلح، نیروهای امدادی و سایر خدمتگزاران در روزهای اخیر قدردانی کرد و گفت: از همه زحمت‌کشان این روزهای سخت تشکر می‌کنیم. باشگاه پرسپولیس نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی کانون هواداران و معاونت فرهنگی، ایستگاه صلواتی سیاری را در میادین اصلی شهر تهران برپا کرده است.

مدیرعامل پرسپولیس در پایان تأکید کرد: باشگاه پرسپولیس اعم از مدیریت، کارکنان و بازیکنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و امیدواریم به‌زودی شاهد از سرگیری مسابقات فوتبال و بازگشت شادی به میان مردم باشیم.

