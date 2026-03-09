انتخاب کیمپمبه در دوئل مسی و رونالدو
پرسنل کیمپمبه، مدافع پاریسنژرمن، با وجود تمجید از کریستیانو رونالدو تأکید کرد که در مقایسه میان دو اسطوره بزرگ فوتبال، لیونل مسی برای او بازیکنی «دیوانهکننده» و انتخاب نهایی است.
به گزارش ایلنا، پرسنل کیمپمبه در اظهاراتی به رقابت قدیمی میان دو فوقستاره فوتبال جهان، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، واکنش نشان داد و نظرش را درباره این مقایسه مطرح کرد. مدافع سابق پاریسنژرمن که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در پارک دو پرنس همتیمی مسی بود، در این مدت از نزدیک شاهد کیفیت فنی و نبوغ روزمره این ستاره آرژانتینی بوده است.
کیمپمبه با یادآوری لحظهای که فهمید فوق ستاره آرژانتینی قرار است به پاریس بیاید، گفت این خبر شوک بزرگی برای تیم بود. او در گفتگو با کانال یوتیوب Just Riadh اظهار داشت: «آمدن لئو مسی به پیاسجی؟ دیوانهکننده بود… واقعاً دیوانهکننده. من مثل یک آدم دیوانه شده بودم. وقتی او به پیاسجی آمد، خیلی خوشحال شدیم. با خودت میگویی: بهترین بازیکن جهان در تیم من بازی میکند.»
وقتی از او خواسته شد بین دو ستاره بزرگ فوتبال این دوران یکی را انتخاب کند، این مدافع قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ بدون تردید نظرش را اعلام کرد: «هر دو را دوست دارم، اما میگویم مسی. او بیش از حد فوقالعاده است. رونالدو را هم خیلی دوست دارم چون میدانیم چقدر سختکوش است. مسی با این استعداد متولد شده است. رونالدو هم استعداد داشت، اما خودش آن را به شیوه خودش شکل داد.»
او در ادامه با اشاره به تمرینات تیمی گفت: «مسی بیش از حد خاص است، برادر. وقتی در تمرینات راندو با او بازی میکردی، کیفیت فنیاش باورنکردنی است. تو سعی میکردی او را پرس کنی اما او همه چیز را از قبل دیده بود و با یک حرکت فریبت میداد… واقعاً دیوانهکننده بود.»