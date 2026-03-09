درگذشت مربی سابق تیم ملی ایران در ۵۵ سالگی

به گزارش ایلنا، انگین فیرات، مربی باسابقه فوتبال ترکیه که هدایت تیم النجمه لبنان را برعهده داشت، روز گذشته هنگام بازگشت از لبنان در فرودگاه استانبول دچار حمله قلبی شد و جان خود را از دست داد.

درگذشت ناگهانی این مربی ۵۵ ساله جامعه فوتبال را غافلگیر کرد. فیرات در سال‌های گذشته ارتباط نزدیکی با دوستان ایرانی خود داشت و حتی در دوران جنگ نیز با ارسال پیام‌هایی جویای حال آن‌ها می‌شد.

نام فیرات برای فوتبال ایران نیز آشناست. او ابتدا به عنوان دستیار ورنر لورانت، سرمربی سرشناس آلمانی، در ایران مطرح شد و بعدها در کادر فنی تیم ملی ایران به عنوان دستیار علی دایی فعالیت کرد.

فیرات پس از آن تجربه سرمربیگری در فوتبال ایران را نیز به دست آورد و هدایت تیم سایپا را برعهده گرفت؛ دوره‌ای که چند بازیکن جوان از جمله مهدی ترابی و علی قلی‌زاده فرصت حضور در تیم بزرگسالان را پیدا کردند. او همچنین برای مدتی کوتاه سرمربی سپاهان و گسترش فولاد تبریز بود.

این مربی ترک در کارنامه خود هدایت تیم‌های ملی مولداوی و کنیا را نیز دارد و در رسانه‌های ترکیه همواره به همکاری‌اش با علی دایی در فنرباغچه و سیواس‌اسپور اشاره شده است.

بر اساس گزارش‌ها، پیکر فیرات امروز از پزشکی قانونی استانبول تحویل خانواده‌اش داده می‌شود تا پس از برگزاری مراسم تشییع، به خاک سپرده شود. علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده است.

