درگیری خونین در فینال مینیرو
حرکت خشن اورسون همهچیز را به آشوب کشید
حرکت خشن اورسون، دروازهبان اتلتیکو مینیرو، با زانو روی صورت بازیکن کروزیرو در فینال رقابتهای ایالتی مینیرو باعث آغاز درگیری گسترده میان بازیکنان دو تیم شد و جنجال بزرگی به راه انداخت.
به گزارش ایلنا، کریستین، هافبک کروزیرو، پس از پایان فینال قهرمانی ایالت مینیرو درباره درگیریاش با اورسون، دروازهبان اتلتیکو مینیرو، توضیح داد. این مسابقه با پیروزی ۱-۰ کروزیرو و قهرمانی این تیم همراه شد؛ دیداری که تکگل آن را کایو ژرژ به ثمر رساند.
در لحظات پایانی مسابقه، زمانی که کریستین برای استفاده از توپ برگشتی تلاش میکرد، اورسون واکنش تندی نشان داد و با زانوی خود به صورت بازیکن کروزیرو برخورد کرد. این صحنه به سرعت باعث بالا گرفتن تنش در زمین شد و بازیکنان دو تیم وارد درگیری دستهجمعی شدند.
کریستین پس از مسابقه مدعی شد که دروازهبان اتلتیکو مینیرو حتی او را تهدید کرده و گفته است در دربی بعدی این اتفاق را تلافی خواهد کرد.
دو تیم رقیب سنتی شهر بلوهوریزونته قرار است سوم می بار دیگر در چارچوب رقابتهای لیگ برزیل در ورزشگاه مینیرو مقابل هم قرار بگیرند؛ دیداری که با توجه به اتفاقات فینال، از حالا انتظار میرود فضایی بسیار پرتنش داشته باشد.
کریستین در مصاحبه با Ge TV گفت: «او توپ را دفع کرد، توپ برگشتی نصیب من شد و من به سمت توپ رفتم. او شروع به حمله به من کرد، نمیدانم چرا. من هم شروع به دفاع از خودم کردم. وقتی بلند شدم، دیدم تمام تیمم در حال دفاع از من هستند. خوشحالم چون این نشان میدهد چقدر با هم متحد هستیم.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف من هیچ تهاجمی صورت نگرفت. او سعی کرد به من آسیب بزند، این یک واقعیت است. گفت تلافی میکند و مرا میگیرد، اما اینها حرفهای درون بازی است. باز هم میگویم، آنها نتوانستند در داخل زمین راهی برای مقابله با ما پیدا کنند. تیم بهتر پیروز شد.»