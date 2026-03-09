راز بازگشت درخشان برنده توپ طلا؛ توقفی که همه چیز را تغییر داد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با بازگشت رودری به فرم همیشگی‌اش دوباره چهره یک مدعی واقعی را پیدا کرده است. هافبک اسپانیایی که ستون اصلی تیم پپ گواردیولا محسوب می‌شود، بار دیگر همان بازیکنی شده که با حضورش تعادل و قدرت به خط میانی سیتی برمی‌گردد؛ بازیکنی که هم در مالکیت توپ و هم در کارهای دفاعی نقش رهبری تیم را بر عهده دارد.

بهبود شرایط رودری تأثیر مستقیمی روی نتایج سیتی گذاشته است. پیشروی این تیم در لیگ برتر باعث شده فاصله با آرسنال کمتر شود؛ اتفاقی که چند هفته قبل چندان قابل تصور نبود. در لیگ قهرمانان اروپا نیز شرایط برای سیتی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد و این تیم حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به فصل گذشته آماده رویارویی با رئال مادرید است؛ زمانی که رودری به دلیل مصدومیت در اختیار تیمش نبود.

اما بازگشت قدرتمند این هافبک نتیجه تصمیمی خاص در میانه فصل بود. رودری با هماهنگی کادر فنی و پزشکی باشگاه تصمیم گرفت برای مدتی از مسابقات فاصله بگیرد تا نوعی «پیش‌فصل» شخصی را پشت سر بگذارد. او نزدیک به دو ماه بازی نکرد و حدود ده مسابقه را از دست داد؛ دوره‌ای که از دیدار برابر دورتموند در لیگ قهرمانان آغاز شد و تا بازگشت دوباره‌اش در بازی مقابل ساندرلند ادامه پیدا کرد.

در این مدت، رودری تمرکز خود را روی بازسازی کامل بدنی گذاشت و زیر نظر پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها و مربیان ریکاوری باشگاه کار کرد تا بتواند از نظر فیزیکی به شرایط ایده‌آل برسد. این برنامه ویژه از اوایل نوامبر آغاز شد و تا پایان سال ادامه داشت.

پس از بازگشت او، تغییر شرایط بدنی‌اش خیلی زود مشخص شد. تنها چند مسابقه کافی بود تا توانایی‌اش برای بازی در تعداد زیادی از دیدارها و تحمل فشار مسابقات دوباره نمایان شود؛ همان هدفی که او از اجرای این برنامه اختصاصی دنبال می‌کرد.

رودری در تابستان نیز نتوانسته بود پیش‌فصل عادی را پشت سر بگذارد. او پس از حضور در جام جهانی باشگاه‌ها با یک آسیب عضلانی خفیف بازگشت؛ مسئله‌ای که پس از عمل رباط صلیبی و روند ریکاوری طولانی، اتفاقی قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

این هافبک ملی‌پوش اسپانیایی که شناخت دقیقی از شرایط بدنی خود دارد، توانست گواردیولا را قانع کند که این توقف موقت بهترین تصمیم برای ادامه فصل خواهد بود. اکنون نیز نشانه‌های این انتخاب کاملاً دیده می‌شود؛ او در لیگ برتر شش بازی پیاپی در ترکیب اصلی قرار گرفته و در مجموع رقابت‌ها هشت مسابقه متوالی برای سیتی انجام داده است.

آمارهای رودری نیز گواه تأثیرگذاری او هستند. او در حال حاضر بیشترین توپ‌گیری را در تیم انجام می‌دهد، بیشترین گردش توپ در نزدیکی محوطه جریمه حریف را دارد و از نظر تعداد پاس موفق نیز در لیگ برتر در میان بهترین‌ها قرار گرفته است.

هدف رودری این است که تا پایان فصل همین سطح را حفظ کند؛ سطحی که می‌تواند به منچسترسیتی برای رقابت در تمام جام‌ها کمک کند. در عین حال او نیم‌نگاهی هم به آینده دارد و امیدوار است با همین آمادگی، جام جهانی بزرگی را همراه تیم ملی اسپانیا تجربه کند؛ تورنمنتی که می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر حرفه‌ای او داشته باشد.

