تبریک فدراسیون فوتبال پس از انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، پس از انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون نیز اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

در متن بیانیه فدراسیون فوتبال آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز و سرافراز، انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ الله) به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری را تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

این انتخاب که با دقت و تدبیر عمیق اعضای محترم مجلس خبرگان انجام شد، نقشی سترگ در تحکیم و تقویت استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا خواهد کرد.

جامعه‌ بزرگ فوتبال کشور، ضمن ابراز همدلی تام و تمام و تجدید بیعت با آرمان های بلند انقلاب اسلامی، بر بیعت خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی در تداوم مسیر همکاری، هم افزایی و همراهی تصریح می کند.

از آستان ربوبی بهروزی و تعالی برای ایران اسلامی را تحت رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری، خواهانیم تا ان شاله با تکیه مضاعف بر روحیه تلاش، غیرت ملی و افتخارآفرینی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همچنان در آوردگاههای بزرگ ورزشی جهان با صلابت به اهتزاز درآید و نام ایران عزیز بارها و بارها در عرصه‌های بین‌المللی خوش بدرخشد.

والسلام علیکم و رحمة و برکاته

