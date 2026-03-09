مناظره جنجالی در بارسلونا: لاپورتا و فونت به جان هم افتادند
مناظره انتخاباتی ریاست باشگاه بارسلونا میان خوان لاپورتا و ویکتور فونت با تنش، طعنه و اتهامهای متقابل همراه شد و فضایی پرحاشیه را رقم زد.
به گزارش ایلنا، لاپورتا و فونت در مناظرهای پرتنش که به میزبانی «گروه گودو» برگزار شد، در رقابت برای ریاست باشگاه بارسلونا رو در روی هم قرار گرفتند. این مناظره حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید و دو نامزد در طول آن بارها با طرح اتهامها و انتقادهای تند به یکدیگر حمله کردند. همانطور که معمولاً در چنین مناظرههایی رخ میدهد، بخش زیادی از زمان صرف پاسخ به حملات طرف مقابل شد و کمتر به ارائه برنامههای مشخص برای آینده باشگاه پرداخته شد.
این مناظره در حالی برگزار شد که صبح همان روز مصاحبه ژاوی با روزنامه «لاوانگواردیا» خبرساز شده بود. ژاوی در این گفتوگو به شدت از خوان لاپورتا انتقاد کرده و مدعی شده بود که او پس از رسیدن به توافق برای تمدید قرارداد لیونل مسی، در نهایت از تصمیم خود عقبنشینی کرده است. لاپورتا در واکنش به این اظهارات گفت ژاوی اجازه داده از نامش استفاده شود و تأکید کرد که عملکرد فعلی بارسلونا نشان میدهد تصمیمی که آن زمان گرفته، تصمیم درستی بوده است. او گفت: «با همان بازیکنانی که ژاوی با آنها میباخت، هانسی فلیک پیروز میشود.»
در مقابل، فونت از سخنان ژاوی دفاع کرد و گفت: «این یک اقدام شجاعانه بود.»
در طول مناظره، هر دو نامزد بارها اتهام دروغگویی به طرف مقابل وارد کردند. فونت درباره موضوع مسی گفت: «آیا باید همچنان به رییسی اعتماد کنیم که سالها مردم را فریب داده است؟ لئو همان نظری را دارد که ژاوی دارد.»
لاپورتا با تاکید مجدد بر موضع و سخنان قبلی خود، گفت که مسی به این دلیل در بارسلونا نماند که او نمیخواست تصمیمی بگیرد که باشگاه را به خطر بیندازد. فونت همچنین لاپورتا را متهم کرد هواداران بارسا را به دو گروه خوب و بد تقسیم کرده و حتی میان آنها برچسب گذاری کرده است. در مقابل، لاپورتا رقیبش را «دروغگو» خواند؛ عبارتی که چندین بار در طول مناظره تکرار شد.
لاپورتا همچنین اشاره کرد که اگر فونت رییس شود، احتمالاً فلیک در این تیم نخواهد ماند. او گفت: «او خودش گفته است اگر دکو ادامه ندهد، خوشحال خواهد بود.»
فونت قبلاً گفته بود که اگر در انتخابات برنده شود، مدیر ورزشی باشگاه یعنی دکو در سمتش باقی نخواهد ماند. لاپورتا در ادامه گفت: «او میخواهد سه نفر را جایگزین دکو کند. شما پروژه ورزشی ندارید و فقط میخواهید از پروژه ما استفاده کنید. اگر دکو برود، پروژهای که هواداران به آن امیدوارند نابود میشود. با شما باشگاه دوباره به سمت بحران میرود.»
یکی از لحظات پرتنش زمانی بود که فونت لاپورتا را متهم کرد که از بارسلونا برای تامین منافع شخصی خود استفاده کرده است. لاپورتا فوراً پاسخ داد:«من هرگز از بارسلونا زندگی نکردهام. همه میدانند سالهاست وکیل هستم.»
فونت همچنین برخی معاملات اخیر این باشگاه را زیر سؤال برد. او به انتقال ویتور روکه اشاره کرد، هرچند لاپورتا در دفاع از خود توضیح داد که در فروش او به پالمیراس باشگاه ضرری نکرده است.
فونت همچنین از نقش دارن دین در مذاکرات با شرکت نایکی انتقاد کرد و گفت: «بارسلونا ۲۴ میلیون یورو از دست داده است چون برای واسطهای ۲۵ میلیون پرداخت شد در حالی که ارزش خدمات او در بازار یک میلیون بود.»
لاپورتا نیز حملاتش را ادامه داد و فونت را «تکنوکرات» نامید و گفت: «مدیریت بارسا با کامپیوتر یک رویکرد نخبهگرایانه است.»
او همچنین رقیبش را یک نامزد بیتجربه و کارنابلد دانست که میتواند پروژه ورزشی این باشگاه را دچار مشکل کند. در مقابل، فونت به چهار پرونده قضایی لاپورتا اشاره کرد. لاپورتا پاسخ داد: «آن پرونده مختومه شد، پس از روشهای زیرکانه استفاده نکن.»
در پایان، لاپورتا از تیم فعلی بارسلونا که پر از بازیکنان آکادمی لاماسیا است تمجید کرد. فونت در پاسخ گفت: «این میراثی است که شما به ارث بردید. آلبرت پوچ سالها پیش لامین یامال را جذب کرد.»
لاپورتا با عصبانیت جواب داد: «خودت را مضحکه نکن.»
مناظره تا انتها با همین فضای پرتنش و رد و بدل شدن اتهامات و توهینها ادامه پیدا کرد و در همین فضا به پایان رسید.