پیام باشگاه فجرسپاسی در پی انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی
باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز طی پیامی انتخاب رهبر جدید را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی انتخاب سومین رهبر کشور را به آحاد مردم تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
"باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی فارس، ضمن تعظیم به آستان مقدس شهدای اخیر به ویژه شهدای جبهه مقاومت و تسلیت جانسوز شهادت قائد عظیمالشأن، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، انتخاب حکیمانه، هوشمندانه و بهموقع مجلس خبرگان رهبری را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، خانواده معظم شهدا و تمامی آحاد مردم ایران تبریک و تهنیت عرض مینماید.
ما در باشگاه فجر شهیدسپاسی فارس، به عنوان سربازان کوچک این انقلاب در عرصه فرهنگ و ورزش، خود را موظف به تبعیت محض از فرامین رهبر فرزانه انقلاب دانسته و در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان و قهرمانان کشور، تا پای جان ایستادهایم."