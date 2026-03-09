چرا مرا خائن نامیدید؟

به گزارش ایلنا، دیدار حساس بنفیکا و پورتو یکشنبه شب با تساوی ۲-۲ به پایان رسید، اما اتفاقات پس از بازی بیش از نتیجه مسابقه توجه‌ها را به خود جلب کرد. ژوزه مورینیو در پایان این مسابقه از یکی از اعضای کادر فنی پورتو انتقاد کرد و گفت که در جریان بازی بارها از سوی او «خائن» خطاب شده است.

این مسابقه تا دقایق پایانی با هیجان زیادی دنبال شد و گل دقیقه ۸۸ باعث شد بنفیکا از شکست فرار کند و روند شکست‌ناپذیری خود در این فصل را حفظ کند. با این حال، مهم‌ترین حاشیه بازی پس از سوت پایان شکل گرفت؛ جایی که درگیری لفظی میان مورینیو و اعضای کادر فنی پورتو رخ داد و در نهایت به اخراج سرمربی بنفیکا انجامید. این دومین اخراج مورینیو از زمان حضورش روی نیمکت این تیم به شمار می‌رود.

مورینیو پس از بازی از خود دفاع کرد و درباره صحنه‌ای که باعث اعتراض‌ها شده بود گفت:«این کاملاً نادرست است. خیلی وقت‌ها وقتی گل می‌زنیم، توپ را به سمت سکوها شوت می‌کنم تا یک هوادار خوش‌شانس آن را بگیرد. می‌دانم از نظر فنی خیلی ماهر نیستم، اما توپ را عمداً به سمت سکوها زدم.»

او همچنین تصمیم داور را زیر سؤال برد و عملکرد تیم داوری را مورد انتقاد قرار داد:«به شکل ناعادلانه‌ای اخراج شدم. داور چهارم در طول مسابقه عملکرد بسیار بدی داشت و همچنان هم همین‌طور است. همان چیزی که به داور اصلی هم گفتم.»

با این حال، عصبانیت مورینیو بیشتر متوجه لوچو گونزالس، بازیکن سابق پورتو و مربی فعلی این تیم بود؛ کسی که به گفته مورینیو بارها او را خائن خطاب کرده است. سرمربی پرتغالی در واکنش به این موضوع گفت:«او ۵۰ بار به من گفت خائن. دوست دارم توضیح بدهد خائن به چه؟ من به پورتو رفتم و تمام وجودم را برای این باشگاه گذاشتم. بعد به چلسی، اینتر و رئال مادرید رفتم، در سراسر دنیا کار کردم و هر روز ۲۴ ساعت از زندگی‌ام را به فوتبال اختصاص دادم. این اسمش حرفه‌ای‌گری است.»

مورینیو در ادامه به تجربه کاری گونزالس در مارسی اشاره کرد و افزود:«وقتی او به باشگاه المپیک مارسی رفت، آیا خائن بود؟ خائن به چه؟ اگر به شکل دیگری به من توهین می‌کرد شاید راحت‌تر می‌پذیرفتم، اما این حرف حمله‌ای به حرفه‌ای‌گری من بود؛ چیزی که برایم بسیار ارزشمند است.»

