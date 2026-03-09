پیام باشگاه خیبر برای انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
باشگاه خیبر خرم آباد برای انتخاب سومین رهبر کشور بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد با انتشار بیانیهای رسمی ضمن تسلیت شهادت آیتالله سید علی خامنهای، انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران تبریک گفت و بر همراهی جامعه ورزش با آرمانهای انقلاب اسلامی و مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرمآباد ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت به ملت بزرگ ایران فدا نمود، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماید.
بیتردید این انتخاب، نویدبخش تداوم مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی و آغازگر فصلی تازه از همدلی، پیشرفت و سربلندی برای ملت بزرگ ایران خواهد بود. جامعه بزرگ ورزش کشور همواره در کنار مردم شریف ایران و در مسیر آرمانهای والای انقلاب اسلامی گام برداشته و باشگاه خیبر خرمآباد نیز به عنوان نماینده لرتباران غیور و شریف ، خود را متعهد به همراهی با این مسیر روشن میداند.
باشگاه خیبر خرمآباد ضمن آرزوی توفیق، سلامتی و سربلندی برای رهبر معظم انقلاب، امیدوار است در سایه رهنمودهای ایشان شاهد تعالی هرچه بیشتر ایران عزیز در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه ورزش باشیم و پرچم پرافتخار کشورمان در میادین داخلی و بینالمللی همواره برافراشته بماند.
در پایان، بار دیگر این انتخاب مبارک را به ملت شریف ایران تبریک عرض نموده و برای کشور عزیزمان آیندهای سرشار از آرامش، پیشرفت و افتخار آرزو مینماید.