داور بازی حساس رئال و منچسترسیتی معرفی شد
یوفا قضاوت دیدار حساس رئال مادرید و منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا را به مائوریتزیو ماریانی، داور ایتالیایی، سپرد.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) مائوریتزیو ماریانی، داور ایتالیایی متولد رم (۲۵ فوریه ۱۹۸۲)، را به عنوان قاضی دیدار حساس رئال مادرید و منچسترسیتی انتخاب کرده است؛ مسابقهای که یکی از مهمترین بازیهای دور رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به شمار میرود.
این سومین باری است که ماریانی قضاوت دیداری از رئال مادرید را بر عهده میگیرد. در دو تجربه قبلی، کهکشانیها یک پیروزی و یک شکست ثبت کردهاند؛ پیروزی ۲ بر صفر مقابل لایپزیش در سپتامبر ۲۰۲۲ و شکست فصل گذشته در زمین لیل که نتیجهای غیرمنتظره برای بسیاری از هواداران رئال مادرید محسوب میشد.
در سوی مقابل، ماریانی تنها یک بار بازی منچسترسیتی را در لیگ قهرمانان اروپا قضاوت کرده است. آن دیدار به اکتبر ۲۰۲۴ برمیگردد که شاگردان پپ گواردیولا در ورزشگاه اتحاد با نتیجه پرگل ۵ بر صفر اسپارتا پراگ را شکست دادند.
این داور ایتالیایی در فصل جاری همچنین قضاوت دیدار اتلتیکو مادرید و لیورپول در ورزشگاه آنفیلد را بر عهده داشت؛ مسابقهای که با حاشیههایی همراه شد و در جریان آن دیهگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو، پس از درگیری لفظی با یکی از هواداران لیورپول از کنار زمین اخراج شد.
حالا ماریانی قرار است یکی از حساسترین تقابلهای این مرحله از لیگ قهرمانان را قضاوت کند؛ دیداری که تقابل دو مدعی جدی قهرمانی محسوب میشود و توجه زیادی را در فوتبال اروپا به خود جلب کرده است.