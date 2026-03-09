پیام پرسپولیس در پی انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی
بیانیه پرسپولیس در پی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

با انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، موجی از اطمینان به قلب مردم شریف، فهیم و‌ انقلابی ایران اسلامی جاری شد. در این برهه از زمان وظیفه همه اقشار مردم این است تا همراه رهبر عزیز کشورمان از هویت ایران اسلامی دفاع کنیم.

بدون شک این انتخاب راهبردی و سرنوشت‌ساز که با تدبیر و‌ مسئولیت پذیری اعضای محترم مجلس خبرگان انجام شد، نقش مهم در تحکیم ثبات ملی و تقویت اقتدار نظام اسلامی ایفا خواهد کرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ضمن آرزوی توفیق برای رهبر جدید، از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی و امنیت روز افزون را برای ملت بزرگ ایران مسئلت دارد.

