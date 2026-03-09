دفاعیه فونت از ژاوی: صحبتهای او شجاعانه بود
ویکتور فونت در جریان مناظره انتخاباتی برگزارشده توسط گروه گودو، با اشاره به مصاحبه اخیر ژاوی هرناندس با روزنامه لا وانگواردیا، از سرمربی پیشین بارسلونا حمایت کرد و اظهارات او را شجاعانه دانست.
به گزارش ایلنا، فونت در ادامه کارزار انتخاباتی گفت: «امروز با حال و هوایی غمگین از خواب بیدار شدیم. ژاوی کاری شجاعانه انجام داده که بسیاری از کسانی که از باشگاه رفتهاند جرأت انجام آن را ندارند. با این فرهنگ یا با من هستی یا علیه من، همه چیز بسیار دشوار میشود.»
فونت افزود: «هزاران هوادار بارسا هستیم که از دیدن بارسایی که در آن افراد مقابل هم قرار گرفتهاند ناراحتیم؛ بارسایی که بر پایه دروغ اداره میشود.
و آنچه به یک راز آشکار تبدیل شده این است که برادرزن سابق رئیس پیشین به اندازه رئیس باشگاه یا حتی بیشتر از او نفوذ دارد؛ فردی که هیچکس به او رأی نداده، هیچ سمت اجرایی ندارد و از نظر ایدئولوژیک هیچ ارتباطی با ارزشهای بنیانگذار باشگاه ندارد.»