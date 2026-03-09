پدیدهای شگفتانگیز در همسایگی ایران
رکوردهای خیرهکننده یک تیم تازهتأسیس ترکمنستانی
یک تیم تازهتأسیس در فوتبال ترکمنستان با ثبت ۸۲ پیروزی متوالی و به ثمر رساندن ۳۳۵ گل، در آستانه خلق یکی از عجیبترین رکوردهای تاریخ فوتبال قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، باشگاه فوتبال آرکاداغ، تیمی که در اول آوریل ۲۰۲۳ تأسیس شد، حالا در مدتزمانی کوتاه به یکی از خاصترین نمونههای موفقیت در فوتبال جهان تبدیل شده است. این تیم ترکمنستانی با عملکردی کمنظیر در رقابتهای داخلی، مسیری را طی کرده که کمتر نمونهای شبیه به آن در فوتبال حرفهای دیده شده است.
آرکاداغ طبق برنامه قرار است چهارم آوریل بار دیگر به میدان برود؛ مسابقهای که میتواند تعداد پیروزیهای متوالی این تیم در لیگ را از ۸۲ هم فراتر ببرد. آنها تاکنون در این روند فوقالعاده ۳۳۵ گل به ثمر رساندهاند و تنها ۵۲ بار دروازهشان باز شده است؛ آماری که برای هر تیمی در هر سطحی، چشمگیر و غیرعادی به نظر میرسد.
در تاریخ فوتبال، تیمهای معدودی توانستهاند به چنین روندی نزدیک شوند. یکی از نمونههای مشهور، اسلاویا پراگ است که بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ موفق به ثبت ۵۱ پیروزی متوالی شد. با این حال، این رکورد در آمارهای پایگاه IFFHS لحاظ نشده، زیرا این نهاد تنها نتایج مربوط به ۱۰۰ لیگ برتر جهان را بررسی میکند. لیگ ترکمنستان در تازهترین ردهبندی سال ۲۰۲۵ این مؤسسه، در جایگاه هفتادوهفتم جهان قرار گرفته است.
نکته قابلتوجه اینجاست که بخش زیادی از موفقیتهای آرکاداغ هنوز بازتابی متناسب در آمارهای رسمی پیدا نکرده است. برای مثال، در حالی که الهلال عربستان در آوریل ۲۰۲۴ طبق دادههای IFFHS رکورد ۳۴ برد متوالی در مسابقات رسمی سطح اول را به نام خود ثبت کرد، آرکاداغ در همین بازه به ۶۱ پیروزی پیاپی در بازیهای رسمی رسیده بود؛ آماری که در صورت احتساب با همان معیارها، میتوانست جایگاه این تیم را در صدر جدول تغییر دهد.
تنها ناکامی این تیم در این مدت در لیگ چلنج آسیا رقم خورد؛ جایی که آرکاداغ با نتیجه ۳ بر ۲ برابر العربی کویت شکست خورد. همین نتیجه باعث شد روند بینقص این تیم در عرصه بینالمللی متوقف شود، هرچند در مسابقات داخلی همچنان نشانی از افت در عملکرد آن دیده نمیشود.
آرکاداغ در رقابتهای رسمی داخلی حتی آماری فراتر از این هم ثبت کرده است. این تیم اکنون ۱۰۸ پیروزی متوالی در مسابقات داخلی دارد و در این مسیر ۴۳۲ گل زده و ۷۰ گل خورده را به ثبت رسانده است. آنها در ادامه این روند باید در جام فدراسیون ترکمنستان به مصاف مرو بروند؛ دیداری که با توجه به نتایج قبلی، بسیاری از ناظران آن را فرصتی دیگر برای ادامه رکوردشکنی این تیم میدانند.
این باشگاه در داخل ترکمنستان از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهعنوان یکی از پروژههای مهم ورزشی کشور شناخته میشود. حمایت گسترده داخلی از آرکاداغ، یکی از دلایلی است که برای تداوم این برتری کمسابقه مطرح میشود؛ برتریای که حالا میتواند به شکستن یکی از قدیمیترین رکوردهای فوتبال اروپا هم منجر شود.
رکورد بیشترین بازی متوالی بدون شکست در مسابقات داخلی در اختیار استوا بخارست رومانی است؛ تیمی که تا ۱۱۹ مسابقه متوالی شکستناپذیر ماند و این رکورد را در ۲۷ آگوست ۱۹۸۹ ثبت کرد. حالا آرکاداغ به این عدد نزدیک شده و اگر روند فعلیاش ادامه پیدا کند، ممکن است در بیستم می از این رکورد تاریخی عبور کند.
در کنار آن، یک رکورد مهم دیگر نیز در تیررس این تیم قرار گرفته است؛ بیشترین تعداد بازی متوالی بدون شکست در لیگ. این عنوان فعلاً در اختیار آ.اس.اِک میموزاس ساحل عاج است که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ توانست ۱۰۸ بازی پیاپی در لیگ کشورش نباازد. با ادامه نتایج فعلی آرکاداغ، این رکورد هم ممکن است تا پایان سال دوام نیاورد.
آنچه بیش از هر چیز درباره آرکاداغ جلب توجه میکند، فقط اعداد و ارقام نیست، بلکه تداوم باورنکردنی این روند است. تیمی که از زمان تأسیس خود تقریباً در مسابقات داخلی شکستناپذیر بوده، حالا این پرسش را به وجود آورده که آیا اصلاً در آینده نزدیک تیمی در ترکمنستان توان متوقف کردنش را خواهد داشت یا نه.
اگر این مسیر ادامه پیدا کند، آرکاداغ فقط یک قهرمان داخلی نخواهد بود؛ بلکه به یکی از عجیبترین نمونههای سلطه طولانیمدت در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.