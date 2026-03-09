حمایت اسطوره یونایتد از ادامه حضور کاسمیرو
کاپیتان پیشین منچستریونایتد معتقد است این باشگاه نباید بهراحتی از کاسمیرو عبور کند و هافبک برزیلی میتواند در فصل آینده نیز برای تیم مفید باشد.
به گزارش ایلنا، ستاره برزیلی و 34 ساله تایید کرده که در پایان فصل و با اتمام قرارداد، اولدترافورد را ترک میکند. مدیران یونایتد نیز این موضوع را تایید کردهاند.
با این حال، برایان رابسون، یکی از اسطورههای یونایتد، گفت: «من کاسمیرو را تشویق میکنم که بماند. او امسال فصل بسیار خوبی داشته است. او بازیکن بزرگی است و ذهن فوتبالی فوقالعادهای دارد. پاسور بسیار خوبی هم هست.
او در ضربات سر خوب عمل میکند و وقتی برای تکل میرود واقعاً مصمم است. اگر بازیکن فوقالعادهای نباشید، نمیتوانید آنهمه سال در رئال مادرید بمانید و قهرمانیهای لیگ قهرمانان را به دست بیاورید.»
رابسون در پایان گفت: «مردم میبینند که در چه چیزهایی واقعاً عالی هستید. بنابراین فکر میکنم فصل آینده هم با تجربهای که دارد قطعاً میتواند بیشتر به ما کمک کند. او فصل گذشته در رقابتهای اروپایی هم عالی بود.»