به گزارش ایلنا، آرسنال در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته و با تکیه بر خط دفاعی منسجم و قدرت بالا در ضربات ایستگاهی، به یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال اروپا تبدیل شده است. نتایج درخشان این تیم در رقابت‌های داخلی و اروپایی باعث افزایش امید و هیجان میان هواداران در ورزشگاه امارات شده و حتی برخی از آنها به کسب چند جام در پایان فصل فکر می‌کنند.

با این حال، میکا ریچاردز معتقد است هنوز مسیر دشواری پیش روی شاگردان میکل آرتتا قرار دارد و نباید زودتر از موعد درباره موفقیت نهایی صحبت کرد. این مدافع سابق فوتبال انگلیس در پادکست The Rest is Football ضمن تمجید از عملکرد آرسنال گفت:«تنها چیزی که می‌خواهم بگویم و نمی‌خواهم آدمی منفی باشم، این است که آنها هنوز چیزی نبرده‌اند. از نظر نتایج تقریباً بی‌نقص بوده‌اند اما از نظر سبک بازی گل‌های زیادی از ضربات ایستگاهی و گل به خودی می‌زنند. به نظرم اشاره به این موضوع اشتباه نیست، اما این هم درست نیست که بگوییم آرسنال فوتبال خوبی بازی نمی‌کند. در نهایت هدف آخر فصل قهرمانی در لیگ است؛ مهم نیست چطور از خط پایان عبور کنی.»

ریچاردز در ادامه با اشاره به شرایط این تیم در اروپا توضیح داد که آرسنال می‌تواند یکی از مدعیان جدی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا باشد. او گفت:«آنها در صدر جدول لیگ برتر هستند و من فکر می‌کنم آرسنال حتی مدعی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هم هست چون این رقابت‌ها شاید بیشتر به سبک بازی آنها بخورد. در لیگ قهرمانان بازی‌ها معمولاً بازتر می‌شود، در حالی که در لیگ برتر اکثر تیم‌ها مقابل آرسنال با دفاع فشرده بازی می‌کنند.»

