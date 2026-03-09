احتمال قهرمانی النصر در دیدار برابر ضمک در ورزشگاه الاول پارک

به گزارش ایلنا، بر اساس گمانه‌زنی‌ها، دیدار النصر مقابل ضمک می‌تواند به مسابقه تعیین‌کننده قهرمانی تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه النصر تا پایان آن هفته همچنان در صدر جدول لیگ باقی بماند.

برای تحقق این سناریو، تیم النصر باید علاوه بر حفظ صدرنشینی، اختلاف امتیاز مناسبی با نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده خود در جدول داشته باشد تا در همان مسابقه بتواند قهرمانی را قطعی کند.

در صورتی که این شرایط فراهم شود، بازی مقابل ضمک که در ورزشگاه الاول پارک و در حضور هواداران النصر برگزار خواهد شد، می‌تواند به دیدار رسمی جشن قهرمانی این تیم تبدیل شود.

انتهای پیام/