پیام تیم ملی فوتبال پس از انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، پس از انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران این انتخاب را به ایران اسلامی و تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت.

اعضای تیم ملی فوتبال ابراز اطمینان کردند با این انتخاب و با اعتماد به هدایت‌های داهیانه حضرت آیت الله خامنه‌ای، صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار میهن با حفظ اتحاد و انسجام ملی به بهترین نحو ممکن محقق خواهد شد.

