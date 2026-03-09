داور دیدار رئال مادرید و منچسترسیتی مشخص شد

برای دیدار حساس رئال مادرید و منچسترسیتی در رقابت‌های اروپایی، ماوریتسیو ماریانی انتخاب شده که پیش‌تر دو بار مسابقات رئال مادرید را قضاوت کرده است.

به گزارش ایلنا، با اعلام داور مسابقه میان رئال مادرید و منچسترسیتی که قرار است چهارشنبه برگزار شود، آمار دیدارهای قبلی این تیم ایتالیایی با قضاوت این داور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

این داور پیش از این در دو مسابقه رئال مادرید سوت زده است که نتایج متفاوتی برای تیم مادریدی به همراه داشته است.

در نخستین دیدار، رئال مادرید در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ لیگ قهرمانان اروپا موفق شد تیم لایپزیگ را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

اما در مسابقه دوم، رئال مادرید در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ مقابل لیل فرانسه با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

با توجه به اهمیت تقابل رئال مادرید و منچسترسیتی، قضاوت این داور بار دیگر زیر ذره‌بین رسانه‌ها و هواداران قرار خواهد گرفت؛ دیداری که یکی از مهم‌ترین مسابقات این مرحله از رقابت‌های اروپایی به شمار می‌رود.

