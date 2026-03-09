مکآلیستر:
احتمال بازگشت کلوپ به لیورپول وجود دارد
هافبک پیشین لیورپول معتقد است نمیتوان احتمال بازگشت یورگن کلوپ به آنفیلد را در آینده بهطور کامل رد کرد و این مربی آلمانی شاید بار دیگر هدایت قرمزها را برعهده بگیرد.
به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ بین اکتبر ۲۰۱۵ تا می ۲۰۲۴ هدایت لیورپول را برعهده داشت و در این مدت در ۴۹۱ مسابقه روی نیمکت این تیم نشست. او با کسب ۲۹۹ پیروزی، افتخارات مهمی از جمله قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا را برای قرمزهای مرسیساید به ارمغان آورد. با این حال، این مربی آلمانی پیش از پایان قراردادش تصمیم گرفت از سمت خود کنار برود.
کلوپ که سالها با فشار بالای مربیگری در سطح اول فوتبال اروپا روبهرو بود، اعلام کرد از نظر جسمی و ذهنی نیاز به استراحت دارد و به همین دلیل در ۵۸ سالگی از کار در سطح باشگاهی فاصله گرفت. او در حال حاضر به عنوان مدیر جهانی فوتبال در مجموعه ردبول فعالیت میکند.
با وجود این، در ماههای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال بازگشت او به مربیگری مطرح شده است. هرچند کلوپ بارها تأکید کرده فعلاً برنامهای برای بازگشت به نیمکت ندارد، اما برخی گزارشها از علاقه باشگاههایی مانند رئال مادرید به جذب او خبر دادهاند. در این میان، نام لیورپول نیز همچنان با این مربی آلمانی گره خورده و برخی احتمال دادهاند در صورت جدایی آرنه اشلوت، او بار دیگر به آنفیلد بازگردد.
گری مکآلیستر، هافبک سابق لیورپول، در واکنش به این احتمال در گفتوگو با گل گفت:«در فوتبال هیچوقت نمیتوان گفت هرگز. وقتی کلوپ مربی دورتموند بود، رابطهاش با سکوهای معروف دیوار زرد فوقالعاده بود. دورتموند شهر صنعتی بزرگی است و او دقیقاً مناسب چنین محیطی بود که در آن کار میکرد و هوادارانی که میخواست خوشحالشان کند.»
او ادامه داد:«چند سال جلوتر میآییم و او به لیورپول میرود و دوباره همان ترکیب ایدهآل شکل میگیرد. برای من او یک رهبر کاریزماتیک با شخصیت بسیار بزرگ است که احساساتش با هواداران جایگاه کوپ هماهنگ بود، خیلی شبیه همان رابطهای که با دیوار زرد در دورتموند داشت.»
مکآلیستر در ادامه تأکید کرد:«بازگشت به جایی که در آن موفقیت فوقالعادهای داشتهای همیشه بسیار سخت است اما در فوتبال هیچوقت نمیتوان گفت غیرممکن است.»
او در پایان گفت:«فوتبال بازی دیوانهواری است و هر روز هم دیوانهتر میشود. اما به نظر من دنیای فوتبال واقعاً دلتنگ یورگن کلوپ است. او حالا احتمالاً زمان بیشتری برای خانواده دارد چون میدانیم مربیگری چقدر سخت و پر فشار است. شغلی که اکنون دارد احتمالاً این فرصت را به او میدهد. با این حال کسانی که در فوتبال هستند عاشق حضور در زمین تمرین هستند. من دوست دارم دوباره او را روی نیمکت ببینم، هر جا که باشد، چون فوتبال واقعاً حضورش را کم دارد.»