دعوت از ۵۰ بازیکن به اردوی تیم ملی عربستان
سرمربی تیم ملی عربستان از دعوت ۵۰ بازیکن به اردوی این تیم خبر داد و بخشی از برنامههای خود را برای آمادهسازی سبزپوشان و حضور قدرتمند در جام جهانی تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، هروه رنار، سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان، برنامههای آمادهسازی این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تشریح کرد. «الاخضر» در این رقابتها که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، در گروه هشتم با تیمهای اسپانیا، اروگوئه و کیپورد همگروه است.
به گفته رنار، نخستین مرحله آمادهسازی عربستان از ماه مارس با برگزاری اردویی در قطر آغاز خواهد شد. در جریان این اردو، شاگردان او دو دیدار دوستانه برابر مصر و صربستان برگزار میکنند؛ مسابقاتی که به گفته سرمربی عربستان با هدف روبهرو شدن با سبکهای متفاوت فوتبال و آمادهسازی بهتر برای رقابتهای جام جهانی برنامهریزی شده است.
رنار همچنین توضیح داد که کادر فنی طی ماههای اخیر عملکرد بازیکنان را در باشگاههایشان بهطور مستمر زیر نظر داشته است. او اعلام کرد با همکاری مربی بدنساز تیم، دیوید بریاک، گروهی پنج نفره تشکیل شده که وضعیت فنی و بدنی بازیکنان را به صورت هفتگی ارزیابی میکنند. با این حال، کمبود زمان بازی برخی بازیکنان در باشگاهها، بهویژه در خط حمله، از چالشهای اصلی کادر فنی بوده است.
سرمربی عربستان در ادامه از دعوت ۵۰ بازیکن به اردوی ماه مارس خبر داد. این بازیکنان در دو گروه تمرین خواهند کرد؛ گروه نخست زیر نظر رنار در تیم ملی بزرگسالان فعالیت میکند و گروه دوم با هدایت لوئیجی دی بیاجو، سرمربی تیم زیر ۲۳ سال، تمرین خواهد داشت. هر دو گروه در همین بازه زمانی دیدارهای دوستانه برگزار میکنند تا فرصت ارزیابی تعداد بیشتری از بازیکنان برای کادر فنی فراهم شود.
رنار در پایان به اهداف تیمش در جام جهانی اشاره کرد و گفت پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ هنوز در خاطره هواداران باقی مانده است، اما هدف عربستان در جام جهانی ۲۰۲۶ فراتر از آن خواهد بود. او تأکید کرد این تیم باید برای صعود از مرحله گروهی و حتی حضور در مراحل بالاتر تلاش کند و برای رسیدن به این هدف، حمایت کامل هواداران، رسانهها و فدراسیون اهمیت زیادی دارد.