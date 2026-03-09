پنج گزینه غیرمنتظره یونایتد برای پر کردن جای رشفورد

به گزارش ایلنا، در پی کنار گذاشته شدن مارکوس راشفورد از ترکیب منچستریونایتد پس از تنش با روبن آموریم در فصل گذشته، آینده این ستاره انگلیسی در اولدترافورد به‌شدت مبهم شده است. راشفورد در این فصل در مجموع رقابت‌ها آمار ۱۰ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده و حالا روزنامه اسپورت گزارش داده که بارسلونا برای فعال کردن بند خرید ۲۵ میلیون پوندی او قانع شده است.

در همین حال، منچستریونایتد برای احتمال جدایی راشفورد دست روی چند گزینه جایگزین گذاشته و گفته می‌شود پنج بازیکن در فهرست نقل‌وانتقالاتی این باشگاه قرار دارند.

بردلی بارکولا

وینگر جوان پاری‌سن‌ژرمن پس از حضور در تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا زیر نظر لوئیس انریکه پیشرفت قابل توجهی داشته است. بارکولا ۲۳ ساله با نمایش‌های تاثیرگذار خود توانسته نگاه‌ها را به سمتش جلب کند. او در این فصل لیگ فرانسه ۱۰ گل به ثمر رسانده و در مجموع رقابت‌ها نیز چهار پاس گل ثبت کرده است. بسیاری از تحلیلگران از او به‌عنوان یکی از آینده‌دارترین وینگرهای فوتبال اروپا یاد می‌کنند و گفته می‌شود نام او در صدر فهرست گزینه‌های یونایتد قرار دارد.

یان دیومانده

ستاره ۱۹ ساله لایپزیش یکی دیگر از گزینه‌هایی است که توجه منچستریونایتد را به خود جلب کرده است. این وینگر جوان فصل درخشانی را پشت سر می‌گذارد و در ۲۱ بازی که از ابتدا به میدان رفته، موفق شده ۱۱ گل به ثمر برساند و پنج پاس گل نیز ثبت کند. عملکرد چشمگیر او باعث شده چندین باشگاه بزرگ اروپایی وضعیتش را زیر نظر بگیرند.

خسوس رودریگز

رودریگز، هافبک ۲۰ ساله اسپانیایی کومو، نیز در فهرست گزینه‌های یونایتد دیده می‌شود. این بازیکن که زیر نظر سسک فابرگاس روند پیشرفت سریعی داشته، در فصل جاری ۱۵ بار در سری‌آ به میدان رفته و هفت پاس گل به نام خود ثبت کرده است. او علاوه بر این در مجموع رقابت‌ها سه گل زده و در دیدار مقابل لچه با یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در پیروزی ۳ بر ۱ تیمش داشت.

مارشیال گودو

پس از تجربه موفق منچستریونایتد در جذب آنتونی مارشیال در سال‌های گذشته، حالا نام یک مهاجم جوان دیگر از فرانسه مطرح شده است. مارشیال گودو، مهاجم ۲۲ ساله استراسبورگ، با ثبت ۱۱ گل و یک پاس گل در تمامی رقابت‌ها توجه استعدادیاب‌های این باشگاه را جلب کرده است. او پیش از جدایی لیام روزنیور و پیوستنش به چلسی، توسط این مربی به استراسبورگ آورده شد. گودو متولد انگلستان است اما در رده ملی برای ساحل عاج بازی می‌کند.

ایلیمان اندیایه

با وجود اینکه اندیایه فصل چندان پرگلی را در اورتون سپری نکرده، اما عملکرد او همچنان مورد توجه باشگاه‌های بزرگ قرار گرفته است. این مهاجم سنگالی در تمامی رقابت‌ها شش گل و سه پاس گل برای اورتون ثبت کرده و به یکی از مهره‌های مهم تیم دیوید مویس تبدیل شده است. او در ۲۳ بازی از ۲۹ مسابقه لیگ برتر از ابتدا به میدان رفته و طبق برآورد سایت ترانسفرمارکت ارزشی در حدود ۴۰ میلیون پوند دارد.

