شب تلخ اندریک در لیون: سکوها علیه ستاره جوان
مهاجم برزیلی لیون در جریان دیدار مقابل پاریس افسی با واکنش منفی هواداران روبهرو شد و در شبی پرتنش نتوانست تأثیر همیشگیاش را در زمین بگذارد؛ مسابقهای که در نهایت بدون برنده به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، لیون در آستانه دیدار حساس لیگ اروپا برابر سلتاویگو، چهارمین توقف پیاپی خود را تجربه کرد. تیم پائولو فونسکا در دیدار برابر پاریس افسی نتوانست از بنبست خارج شود و در نهایت به تساوی رسید؛ مسابقهای که در آن اندریک نیز شب دشواری را پشت سر گذاشت. مهاجم جوان برزیلی که از زمان پیوستن به فوتبال فرانسه برای نخستین بار بازی را از روی نیمکت آغاز میکرد، زمانی وارد میدان شد که تیمش با نتیجه ۱–۰ عقب افتاده بود.
فونسکا در دقیقه ۶۳ تصمیم گرفت اندریک را به زمین بفرستد، انتخابی که برای بسیاری قابل درک نبود. سرمربی پرتغالی با در نظر گرفتن مسابقه مهم پنجشنبه در مرحله یکهشتم نهایی لیگ اروپا در ویگو، دست به تغییرات گستردهای در ترکیب زده بود، اما عجیب اینکه تا پیش از گل پاریس افسی از مهاجم برزیلی استفاده نکرد. عملکرد لیون تا آن لحظه ناامیدکننده بود و تیم هیچ نشانی از هماهنگی همیشگی نداشت. غیبت چند چهره تأثیرگذار نیز کاملاً به چشم میآمد؛ از جمله بهترین بازیکن تیم که به دلایل فنی در این مسابقه حضور نداشت. علاوه بر این، تولیسو کاپیتان تیم نیز در ترکیب ابتدایی جایی نداشت و نبود بازیکنانی مانند موریرا و بهویژه سولچ همچنان ضربه بزرگی به تیم وارد کرده است. لیون که پیشتر از جام حذفی فرانسه کنار رفته و مسیرش برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان نیز دشوار شده، حالا بیش از هر زمان دیگری به تقابل دوگانه با سلتاویگو چشم دوخته است.
پس از گل مونتسی برای پاریس افسی، فونسکا برای تغییر روند مسابقه اندریک را وارد زمین کرد، اما مهاجم برزیلی با روحیهای نهچندان بالا بازی را آغاز کرد و در دقایق ابتدایی نتوانست جریان بازی را عوض کند. حتی در یکی از صحنهها که از فاصله دور اقدام به شوت کرد، بخشی از هواداران حاضر در ورزشگاه گروپاما با سوت واکنش نشان دادند.
با این حال اندریک یک فرصت جدی هم داشت؛ ضربهای از پشت محوطه جریمه که میتوانست گل تساوی را به همراه داشته باشد، اما دروازهبان آن را مهار کرد. سرانجام در وقتهای تلفشده، داور یک پنالتی جنجالی به سود لیون اعلام کرد و تولیسو از این فرصت استفاده کرد تا بازی را به تساوی بکشاند. با وجود این گل، نتیجه مسابقه نتوانست تردیدها درباره شرایط لیون را از بین ببرد و تیم فونسکا همچنان با ابهامهای زیادی به استقبال بازی سرنوشتساز برابر سلتاویگو میرود.