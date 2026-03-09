به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا در دوران حضورش در رئال مادرید بیش از زمانی که در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کرد، مقابل منچسترسیتی قرار گرفته است. این دروازه‌بان بلژیکی تاکنون ۹ بار با پیراهن رئال برابر تیم پپ گواردیولا ایستاده، در حالی که در چهار فصل حضورش در چلسی تنها ۸ بار با این تیم روبه‌رو شد.

دیدار بعدی رئال مادرید و منچسترسیتی که چهارشنبه آینده در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود، فصل تازه‌ای به این رقابت پرهیاهو می‌افزاید و شمار تقابل دو باشگاه در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را به ۱۷ بازی می‌رساند. نخستین نبرد آن‌ها به فصل ۱۳–۲۰۱۲ بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون دو تیم در مرحله پلی‌آف، یک‌چهارم نهایی و دو نیمه‌نهایی رودرروی هم ایستاده‌اند. همین روند مداوم باعث شده این جدال به یکی از تازه‌ترین کلاسیک‌های لیگ قهرمانان تبدیل شود. با وجود این، هنوز اختلاف محسوسی با دیدارهای سنتی رئال مادرید و بایرن مونیخ (۲۸ بازی) یا مصاف‌های پرشمار رئال مادرید و یوونتوس (۲۲ بازی) وجود دارد. با این حال، پس از برگزاری دور یک‌هشتم این فصل، مسابقات میان رئال و سیتی در کنار دیدارهای میلان و بارسلونا به عنوان سومین رویارویی پرتکرار تاریخ لیگ قهرمانان ثبت خواهد شد.

فراوانی این بازی‌ها آمارهای جالبی به وجود آورده است که یکی از آن‌ها به خود کورتوا مربوط می‌شود. او با وجود سابقه طولانی در لیگ برتر، بیشترین حضورش برابر منچسترسیتی را در عرصه اروپایی تجربه کرده است. کورتوا در دوران بازی برای چلسی هشت بار مقابل تیم اتحاد قرار گرفت، اما در ترکیب رئال مادرید تاکنون ۹ بار در لیگ قهرمانان برابر آبی‌های منچستر بازی کرده و پس از دو دیدار مرحله فعلی، این عدد به ۱۱ خواهد رسید.

در چهار فصل حضورش در چلسی، آمار دیدارهای کورتوا برابر سیتی شامل سه پیروزی، دو تساوی و سه شکست بود. در مقابل، کارنامه او با رئال مادرید در نه مواجهه اروپایی شامل پنج شکست، سه برد و یک تساوی است. با این وجود، اگر میزان موفقیت در صعود از مرحله‌ها را بسنجیم، نتیجه کلی دو تیم هنگام حضور او برابر است؛ دو صعود در برابر دو حذف. علت این برابری آن است که کورتوا فصل گذشته در مرحله یک‌چهارم نهایی به دلیل مصدومیت غایب بود و آندری لونین در آن دوئل به یادماندنی با درخشش در ضربات پنالتی در ورزشگاه اتحاد نقش قهرمان را ایفا کرد.

از میان تمامی تیم‌های انگلیسی، منچسترسیتی بیشترین تقابل را با کورتوا داشته است. جمعاً او در ۱۷ دیدار مقابل این باشگاه به میدان رفته است. پس از سیتی، نوبت به لیورپول می‌رسد؛ تیمی که ۱۵ بار برابرش ایستاده، شامل هشت بازی با پیراهن چلسی و هفت دیدار در دوران حضورش در رئال. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد ۹ تیم اول فهرست رقبای پرتکرار کورتوا همگی اسپانیایی هستند، اما در میان باشگاه‌های غیر اسپانیایی، هیچ تیمی مانند منچسترسیتی چنین سابقه پرباری در تقابل با سنگربان شماره یک بلژیکی نداشته است.

