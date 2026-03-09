به گزارش ایلنا، اینتر تا پیش از دربی دلامادونینا با اقتدار در صدر جدول سری‌آ حرکت می‌کرد و بسیاری این تیم را مدعی اصلی قهرمانی می‌دانستند، اما شکست برابر میلان معادلات رقابت را تغییر داد. حالا پس از گذشت ۲۸ هفته، فاصله دو تیم در جدول به هفت امتیاز کاهش یافته و کورس قهرمانی دوباره داغ شده است.

یکی از آمارهای قابل توجه درباره تیم کریستین کیوو به عملکرد آن‌ها برابر رقیب همشهری برمی‌گردد. میلان تنها تیمی است که اینتر در فصل جاری سری‌آ نتوانسته دروازه‌اش را باز کند؛ در هر دو دیدار رفت و برگشت، نراتزوری‌ها بدون گل زمین را ترک کردند؛ موضوعی که می‌تواند برای سرمربی رومانیایی زنگ خطر باشد.

نکته عجیب در دربی اخیر، نمایش متفاوت اینتر نسبت به بازی‌های همیشگی‌اش بود. این تیم که معمولاً با فشار بالا و فوتبال تهاجمی شناخته می‌شود، این بار با احتیاط بیشتری بازی کرد و همان انرژی همیشگی را نداشت. در طول این فصل تنها دو بار دیگر نیز اینتر موفق به گلزنی نشده بود؛ یک بار برابر لیورپول و بار دیگر چند روز قبل در دیدار مقابل کومو.

البته غیبت دو مهاجم اصلی تیم، لائوتارو مارتینز و مارکوس تورام، نیز در افت قدرت تهاجمی اینتر بی‌تأثیر نبود.

