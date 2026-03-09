به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، تصمیم گرفت برنامه سفر تیم را پس از دیدار با اتلتیک بیلبائو تغییر دهد تا بازیکنان فرصت بیشتری برای استراحت داشته باشند و از پرواز اضافی جلوگیری شود. بر همین اساس، بارسلونا پس از پیروزی ۱ بر ۰ در سن مامس، شب را در بیلبائو ماند و صبح امروز ساعت ۱۱:۳۰ با پرواز چارتر راهی نیوکاسل شد. فلیک ترجیح داد شاگردانش بلافاصله پس از مسابقه به بارسلونا بازنگردند تا مجبور نباشند نیمه‌شب سفر کنند یا صبح زود برای پرواز بعدی آماده شوند.

به کاروان تیم علاوه بر بازیکنان حاضر در بازی مقابل «شیرها»، گاوی نیز اضافه شد. این هافبک جوان اندلسی قصد داشت در سفر به بیلبائو همراه تیم باشد، اما به دلیل درگذشت مادربزرگش سفرش را تا ساعاتی پس از دیدار به تعویق انداخت.

هنگامی که بارسلونا به هتل مجلل مافت هال گلف واقع در ۳۰ کیلومتری نیوکاسل رسید، گاوی از فضای باشکوه آن به وجد آمد و با لبخند گفت:«مثل هاگوارتز است. اینجا هری پاتره یا چی؟ واقعاً خیلی باحال است.»

تیم قرار است در همین اقامتگاه آرام و دور از شلوغی شهر مستقر شود تا از امکانات لوکس آن برای ریکاوری استفاده کند. طبق برنامه، بارسلونا پس از برگزاری کنفرانس خبری هانسی فلیک و یکی از بازیکنان در ساعت ۲۰:۴۵، تمرین رسمی پیش از بازی را در ورزشگاه سنت جیمز پارک برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/