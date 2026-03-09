بازگشت فوتبال در قطر: امیدها برای برگزاری فینالیسیما زنده شد

لیگ ستارگان قطر اعلام کرده مسابقات فوتبال این کشور از روز پنج‌شنبه دوباره آغاز می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر میزبانی دوحه از دیدار فینالیسیما بین تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را هموارتر کند.

به گزارش ایلنا، قرار است رقابت‌های فوتبال داخلی قطر، از جمله لیگ ستارگان، طی این هفته دوباره از سر گرفته شود و برای روز پنج‌شنبه نیز سه دیدار در برنامه قرار گرفته است. تیم‌ها از شنبه تمرینات خود را آغاز کرده‌اند، اما به دلیل شرایط منطقه‌ای، تمرین‌ها و مسابقات با تدابیر امنیتی ویژه برگزار می‌شود.

با وجود مطرح شدن گزینه‌های جایگزین برای میزبانی، دوحه همچنان به عنوان گزینه اصلی برگزاری فینالیسیما میان آرژانتین و اسپانیا مطرح است؛ موضوعی که هم کونمبول و هم یوفا بر آن تأکید کرده‌اند. این دو نهاد اعلام کرده‌اند تصمیم نهایی درباره محل برگزاری این مسابقه تا پایان هفته گرفته خواهد شد.

در این مدت مسئولان برگزاری تلاش کرده‌اند با کمی تأخیر در تصمیم‌گیری، شرایط امنیتی قطر را دقیق‌تر بررسی کنند. در روزهای اخیر نگرانی‌هایی درباره تهدید حملات پهپادی و موشکی مطرح شده بود، اما بازگشایی تدریجی حریم هوایی و آغاز دوباره مسابقات داخلی باعث شده احتمال حفظ میزبانی دوحه برای فینالیسیما و چند رویداد دیگر جشنواره فوتبال قطر همچنان بالا باشد.

