افشاگری ژاوی درباره بازنگشتن مسی به بارسلونا

به گزارش ایلنا، ژاوی هرناندز پس از حدود یک سال و نیم سکوت، سرانجام لب به سخن باز کرد. او از زمانی که به شکلی کم‌سروصدا از بارسلونا جدا شد، ترجیح داده بود درباره اتفاقات آن دوران صحبت نکند.

اکنون و در فاصله کوتاهی تا انتخابات باشگاه، ستاره و سرمربی پیشین بارسا در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه «لا وانگواردیا» از پشت‌پرده رخدادهای آن دوره پرده برداشته و انتقاداتی را متوجه خوان لاپورتا و آلخاندرو اچواریا، برادرزن سابق رئیس باشگاه، کرده است.

درباره لیونل مسی:

«با او صحبت می‌کنم و رابطه خوبی داریم. درباره انتخابات هم حرف زده‌ایم، اما این گفت‌وگوها خصوصی است. ترجیح می‌دهم چیزی نگویم، ولی فکر می‌کنم می‌دانید او چه نظری دارد.»

درباره بازگشت مسی:

«لاپورتا حقیقت را نمی‌گوید. مسی در زمان مربیگری من تا آستانه بازگشت به بارسلونا پیش رفت و عملاً انتقالش انجام شده بود. ژانویه ۲۰۲۳ بود. بعد از قهرمانی او در جام جهانی با او تماس گرفتم و گفت که برای بازگشت هیجان دارد و من هم این را احساس می‌کردم. تا ماه مارس با هم صحبت می‌کردیم و به او گفتم وقتی تو تأیید نهایی بدهی، من هم به رئیس باشگاه اطلاع می‌دهم. ما از لالیگا چراغ سبز داشتیم، اما لاپورتا همه چیز را متوقف کرد. او به‌طور مستقیم به من گفت اگر مسی برگردد علیه او جنگ خواهد شد و نمی‌تواند چنین چیزی را بپذیرد. تلاش کردم با لئو صحبت کنم اما تلفن را جواب نداد. با پدرش صحبت کردم و گفتم هیچ چیز را نمی‌فهمم، او هم گفت با رئیس باشگاه صحبت کن. همه چیز آماده بود؛ قرار بود این آخرین رقص او باشد، مثل مایکل جردن. همه چیز برنامه‌ریزی شده بود.»

دیگه هیچ وقت به بارسلونا بر نمی‌گردم:

«دیگر هرگز به بارسلونا برنمی‌گردم. دورانم را به‌عنوان بازیکن و مربی در این باشگاه پشت سر گذاشته‌ام. حالا فقط می‌خواهم حقیقت را بگویم. مسی به بارسلونا برنگشت چون لاپورتا نمی‌خواست. این دروغ است که بگویند پدرش پول بیشتری خواسته یا لالیگا اجازه نداده است. لاپورتا تمام قدرت باشگاه را در دست دارد و می‌دانست مسی می‌تواند این قدرت را مدیریت کند.»

هانسی فلیک:

«تیم او را دوست دارم؛ تیمی مسلط و هجومی است. هواداران بارسلونا از بازی آن‌ها لذت می‌برند و من خوشحالم چون فکر می‌کنم ما پایه‌های بسیار خوبی برای ادامه این پروژه گذاشتیم. ستون اصلی تیم بازیکنانی مثل لامین یامال، پدری، بالده، کوبارسی و فرمین هستند؛ بازیکنانی که ما به آن‌ها اعتماد کردیم.»

آشتی با فلیک:

«فلیک به خانه‌ام آمد تا عذرخواهی کند، چون دو هفته قبل از اخراجم از او پرسیده بودم آیا شایعه آمدنش به بارسلونا درست است و او گفته بود نه. باشگاه به او گفته بود چیزی نگوید و به همین دلیل برای عذرخواهی به خانه‌ام آمد. آن‌ها تصمیم گرفته بودند من را کنار بگذارند اما هیچ‌کس رو در رو چیزی به من نمی‌گفت. او را انسانی درست و صادق دیدم و خوشحالم اوضاع برایش در بارسلونا خوب پیش می‌رود.»

اشتباهاتش:

«البته که اشتباهاتی داشتیم. من و کادر فنی بارها از خودمان انتقاد کرده‌ایم. سطح توقع من به مرور کمتر شد. در سال اول به رئیس باشگاه گفتم اگر چند بازیکن خاص را جذب نکنیم ادامه نمی‌دهم، چون نمی‌توانیم در بالاترین سطح رقابت کنیم. اما سال بعد سطح توقعم پایین آمد و این را به خودم ایراد می‌گیرم.»

نقل‌وانتقالات:

«من زوبیمندی را می‌خواستم اما گفتند به دلیل مسائل مالی ممکن نیست. جوردی کرویف هم به خاطر بی‌احترامی‌هایی که در باشگاه می‌دید رفت، در حالی که همین افراد مدعی پیروی از فلسفه کرویف هستند. بعد هم آلِمانی را کنار گذاشتند. آن زمان من هم باید می‌رفتم، چون دیگر کنترل اوضاع را در دست نداشتم.»

لاپورتا:

«او در نهایت به من خیانت کرد. بدون اینکه حقیقت را بگوید من را به‌عنوان سرمربی کنار گذاشت، آن هم تحت تأثیر آلخاندرو اچواریا که حتی از لاپورتا هم نفوذ بیشتری دارد. در واقع اچواریا بود که من را کنار گذاشت.»

اچواریا:

«او عملاً باشگاه را اداره می‌کند. رابطه بسیار نزدیکی با او داشتم و حتی دوست بودیم، اما در نهایت کاملاً به من پشت کرد. در ژانویه به آن‌ها گفتم به خاطر خیر باشگاه و خودم دیگر ادامه نمی‌دهم. در ماه‌های بعد بارها با اچواریا جلسه داشتم چون می‌دانستم او تصمیم‌گیرنده اصلی است. او اصرار داشت که بمانم و نظرم را تغییر بدهم. اما بعد از شکست مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان با من تماس گرفت و گفت هیئت‌مدیره درباره ادامه همکاری با من مطمئن نیست. به خانه رئیس باشگاه رفتم و آنجا لاپورتا دوباره به من دروغ گفت. گفت بارسلونا را بدون من تصور نمی‌کند و من فقط درخواست چند تغییر در ترکیب تیم را داشتم. بعد اچواریا وارد شد و گفت کادر فنی من فاجعه است و برنامه بدنی تیم قابل ادامه نیست. همان‌جا جلوی او ایستادم. حتی گفت که گزینه‌هایی مثل خولیو توس و رائول مارتینس را دارد؛ کسانی که خودم از آمدنشان حمایت کرده بودم. رائول هم یکی دیگر از کسانی بود که من را ناامید کرد و روایت اچواریا را برای اخراج من پذیرفت.»

