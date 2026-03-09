آب پاکی پدر ستاره آرژانتینی روی دست لیورپول: خبری از تمدید قرارداد نیست

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه مدت زمان توافق فعلی الکسیس مک‌آلیستر با فاتح رقابت‌های فصل ۲۵-۲۰۲۴ لیگ برتر انگلیس تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، گزارش‌های رسانه‌ای در هفته‌های گذشته نام این ستاره را پیرامون باشگاه رئال مادرید مطرح کرده‌اند؛ چرا که مادریدی‌ها او را به چشم یک گزینه ایده‌آل برای ارتقای کیفیت میانه میدان خود ارزیابی می‌کنند.

این بازیکن از زمان ترک برایتون و پوشیدن پیراهن قرمزهای مرسی‌ساید، در قامت یک عنصر بی‌بدیل در مرکز زمین ظاهر شده است. ارتقای چشمگیر سطح کیفی او سبب شده تا جایگاهی غیرقابل انکار در هندسه تاکتیکی تیم به دست آورد. در واقع، باشگاه لیورپول روی مثلث متشکل از او، رایان گراونبرخ و دومینیک سوبوسلای به عنوان شالوده و پایه اصلی خط هافبک خود در سالیان پیش رو حساب ویژه‌ای باز کرده است و این سه نفر اکنون نبض تپنده تیم به شمار می‌روند.

با تمام این اوصاف، زمزمه‌هایی پیرامون خروج احتمالی برخی از این ستارگان همواره در جریان است و کوچک‌ترین ابهامی در روند تمدید قرارداد آن‌ها، مسیر را برای ورود سایر غول‌های اروپایی و تلاش برای جذبشان هموار می‌سازد. در شرایطی که مدیران لیورپول به تازگی موفق شدند قرارداد گراونبرخ را تمدید کنند، اکنون کانون توجه رسانه‌ها به سمت آینده مک‌آلیستر چرخیده است.

در همین راستا، کارلوس مک‌آلیستر که اصالتی از شهر سانتا روزا دارد و هم‌زمان نقش پدر و مدیر برنامه‌های این هافبک را ایفا می‌کند، در این خصوص اظهار داشت: «هیچ مذاکره‌ای با لیورپول برای تمدید قرارداد وجود ندارد.» وی البته در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که فرزندش از حضور در لیورپول کاملا خوشحال است و در این تیم احساس راحتی می‌کند.

در نهایت، سیاست کلی مدیریت باشگاه لیورپول بر این اصل استوار است که پروژه تمدید توافقات با ستارگان کلیدی تیم را در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند؛ درست همانند رویه‌ای که به تازگی در قبال گراونبرخ پیش گرفتند. حال با توجه به قرارداد بلندمدت مک‌آلیستر با قهرمان انگلیس، باید منتظر ماند و دید که چه زمانی فرم رسمی پیشنهاد باشگاه برای تمدید قرارداد، روی میز نمایندگان این هافبک ارزشمند قرار خواهد گرفت.

