به گزارش ایلنا، در کشاکش بازار زمستانی نقل و انتقالات، زمزمه‌هایی مبنی بر خروج یکی از مهره‌های کلیدی سالیان گذشته لیورپول به گوش رسید، ولیکن در نهایت تعهد بر پیشنهادهای دیگر غلبه کرد.

مدافع سی و یک ساله و اسکاتلندی قرمزها، اندی رابرتسون، اذعان داشت که در ماه ژانویه گفتگوهایی با تاتنهام انجام داده است؛ تیمی که در منطقه خطر جدول دست و پا می‌زند و برای بقا در لیگ برتر تلاش می‌کند. با این وجود، او در نهایت دست رد به سینه اسپرز کوبید تا در آنفیلد به کار خود ادامه دهد؛ ورزشگاهی که آرزو دارد تا واپسین روزهای دوران حرفه‌ای‌اش در آن مبارزه کند.

رابرتسون که از سال ۲۰۱۷ پیراهن لیورپول را بر تن دارد و سابقه انجام ۳۶۹ بازی برای این تیم را در کارنامه ثبت کرده است، این روزها در اولویت نخست خط دفاعی قرار ندارد و پس از میلوش کرکز، گزینه دوم دفاع چپ به شمار می‌رود. با تمام این اوصاف، وی پس از آنکه در جریان برد روز جمعه تیمش موفق به گلزنی شد، در خصوص لغو انتقال زمستانی‌اش لب به سخن گشود.

وی در این باره اظهار داشت که بی‌شک تمایلاتی وجود داشت و مذاکراتی نیز میان دو باشگاه صورت پذیرفت، اما خواست نهایی او ماندن در جمع قرمزها بود و بر همین اساس تصمیم به ادامه حضور در لیورپول گرفته شد. این ستاره با تاکید بر وفاداری بی‌مانند خود اضافه کرد که در هیچ برهه‌ای نسبت به تیمش بی‌تفاوت نبوده است و در هشت و نیم الی نه سال گذشته، تمام توانش را برای موفقیت لیورپول به کار گرفته و تا روزی که باشگاه به حضورش نیاز داشته باشد، بر سر این پیمان خواهد ماند. او همچنین یادآور شد که این طرز تفکر همیشگی‌اش بوده، چرا که باشگاه همه چیز به او بخشیده و او نیز متقابلا تمام وجودش را وقف تیم کرده است؛ به طوری که با گذر از ماه ژانویه، اکنون تنها به پیشروی می‌اندیشند و تمرکزش هیچ‌گاه از یاری رساندن به هم‌تیمی‌هایش در زمین و تمرینات دور نشده است.

این بازیکن اسکاتلندی پیوند بسیار خوبی با ارکان مدیریتی تیم دارد. وی با اشاره به چهره‌های شاخص کادر مدیریت باشگاه تصریح کرد که همواره معتقد بوده ریز مذاکرات باید میان او و باشگاه محفوظ بماند و دلیلی برای کشیده شدن آن به رسانه‌ها وجود ندارد. رابرتسون ضمن اشاره به رابطه فوق‌العاده‌اش با ریچارد هیوز، مایک گوردون و مایکل ادواردز، خاطرنشان کرد که همین اشخاص پای او را به باشگاه باز کردند و در مسیر تبدیل شدنش به شخصیت کنونی نقش بسزایی داشتند؛ لذا به پاس احترام متقابلی که میان آن‌ها برقرار است، این مباحث در فضای درون‌خانوادگی باقی خواهد ماند.

مدت زمان قرارداد رابرتسون در پایان فصل جاری خاتمه می‌یابد و او تنها سه ماه دیگر بازیکن لیورپول محسوب می‌شود، در حالی که هنوز چشم‌انداز روشنی برای امضای توافق‌نامه‌ای جدید وجود ندارد. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در صورت انتقال زمستانی او به تاتنهام، کاستاس سیمیکاس ناچار بود از دوره قرضی خود در رم بازگردد، اما با ماندن رابرتسون، این مدافع یونانی نیز در پایتخت ایتالیا به کار خود ادامه داد تا وضعیت برای پنجره تابستانی آینده به شدت گنگ و غیرقابل حدس باشد.

رابرتسون پیرامون آینده نامشخص خود به هواداران اطمینان خاطر داد که به محض اتخاذ هرگونه تصمیمی، آن را به اطلاع عموم خواهند رساند. وی متذکر شد که در مقطع کنونی، تمام تمرکز و جریان فکری‌اش بر روی کسب عناوین قهرمانی با پیراهن لیورپول معطوف است، چرا که همیشه عطش قهرمانی دارد؛ فارغ از اینکه پای جام حذفی، جام اتحادیه، لیگ قهرمانان اروپا یا لیگ برتر در میان باشد. او تاکید کرد که این خواسته همیشگی باشگاه و هواداران از بازیکنان است و این حقیقت هیچ‌گاه دستخوش تغییر نشده است.

این مدافع محبوب در ورزشگاه آنفیلد، در بخش پایانی صحبت‌هایش به روند پرفراز و نشیب تیم در فصل جاری پرداخت و اذعان کرد که شرایط در لیگ برتر مطابق انتظاراتشان پیش نرفته است. او با اشاره به حذف از گردونه رقابت‌های جام اتحادیه، یادآور شد که اکنون تنها دو فرصت دیگر برای فتح جام در اختیار دارند. به اعتقاد رابرتسون، ارائه نمایشی مشابه دیدار روز جمعه می‌تواند شانس قهرمانی را برایشان زنده نگه دارد، اما تکرار عملکرد روز سه‌شنبه، تمام امیدهایشان را بر باد خواهد داد؛ از همین رو، یافتن ثبات تیمی امری ضروری است تا در نهایت بتوانند فصل را با رضایت و شادمانی به پایان برسانند.

