نگرانی در اردوی ایتالیا: باستونی در دربی میلان مصدوم شد

به گزارش ایلنا، در جریان تقابل تیم‌های اینتر و میلان در رقابت‌های سری آ، الساندرو باستونی، مدافع ملی‌پوش ایتالیا، در دقیقه ۶۸ این دیدار وادار به خروج از زمین مسابقه شد. این اتفاق در پی صحنه‌ای رخ داد که طی آن، برخورد باستونی با آدرین رابیو، هافبک میلان، به خطای مدافع اینتر و دریافت کارت زرد برای او منجر گشت.

آسیب‌دیدگی باستونی در این برخورد جدی‌تر به نظر می‌رسید، به طوری که او از شدت درد روی چمن افتاد و تیم پزشکی نراتزوری برای رسیدگی به وضعیتش وارد میدان شد. در پی این مصدومیت، کریستین کیوو، سرمربی اینتر، بدون درنگ تصمیم به تعویض او گرفت و کارلوس آگوستو، بازیکن برزیلی، را به جای وی وارد ترکیب کرد. پیش‌بینی می‌شود که باشگاه اینتر طی ساعات آتی، اطلاعات دقیقی را در خصوص میزان مصدومیت این بازیکن منتشر نماید.

این مصدومیت، نگرانی‌هایی را برای جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا، نیز به همراه داشته است. او در حالی چشم‌انتظار مشخص شدن وضعیت باستونی است که تیمش، آتزوری، باید روز ۲۶ مارس (۶ فروردین) در دیداری حساس از مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف جام جهانی مقابل ایرلند شمالی قرار گیرد. این نگرانی‌ها از آن جهت دوچندان می‌شود که ریکاردو کالافیوری، دیگر مدافع لژیونر ایتالیا که در باشگاه آرسنال عضویت دارد، نیز در مسابقات آخر هفته با مصدومیت مواجه شده است.

گفتنی است که دربی امروز به میزبانی رسمی میلان برگزار می‌شد و پیش از وقوع این مصدومیت، هواداران روسونری به دلیل حواشی مربوط به این بازیکن در تقابل ماه گذشته اینتر با یوونتوس، با سوت‌های ممتد به شدت او را مورد انتقاد قرار دادند.

