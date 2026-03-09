بیانیه وزارت ورزش و کمیته المپیک پس از انتخاب رهبر جدید ایران
وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید ایران، با صدور بیانیهای این انتخاب را تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا، در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با صدور بیانیههای جداگانهای این انتخاب را تبریک گفته و بر تداوم همبستگی ملی و تلاش جامعه ورزش برای اعتلای نام ایران در عرصههای بینالمللی تأکید کردند.
متن بیانیه وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در برههای حساس از تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی، تصمیم مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، موجی از اطمینان و ثبات را در قلوب ملت شریف، بهویژه خانواده بزرگ ورزش و جوانان جاری ساخت.
جامعه ورزش و جوانان کشور، متشکل از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، سازمان بسیج ورزشکاران، فدراسیونهای ورزشی، باشگاهها، هیاتهای استانی و عموم قهرمانان، مربیان، داوران و پیشکسوتان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید خامنهای، مراتب بیعت صمیمانه و وفاداری قاطع خود را با مقام معظم رهبری اعلام میدارند.
جامعه ورزش و جوانان در دوران جدید با روحیهای مضاعف برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بینالمللی تلاش نموده و پیروزیهای ورزشی را به عنوان نمادی از عزت و پویایی ایران به ملت بزرگوار تقدیم نماییم.
جوانان و ورزشکاران به عنوان بازوان پرتوان کشور، با اعتماد به هدایتهای حکیمانه رهبری جدید، خود را مکلف به حفظ وحدت ملی، تقویت انسجام اجتماعی میدانند تا صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار میهن به بهترین نحو ممکن محقق شود.
از آستان ربوبی، برای آیتالله سید مجتبی خامنهای در سنگر عظیم رهبری امت، طلب نصرت، دوام توفیقات و طول عمر باعزت داریم و امیدواریم در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و به پشتوانه ملت، ایران عزیز به قلههای رفیع پیشرفت و عدالت دست یابد.
بیانیه کمیته ملی المپیک در پی انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای بعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران
کمیته ملی المپیک ایران به نمایندگی از جامعه ورزش قهرمانی در پی انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای از سوی مجلس خبرگان رهبری بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی ملی المپیک، در پی انتخاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی المپیک و جامعه بزرگ ورزش قهرمانی کشور این انتخاب راهبردی و سرنوشتساز را که در پرتو تدبیر، مسئولیتپذیری و تلاشهای مستمر و شبانهروزی اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و با هدف صیانت از منافع عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است، ارج نهاده و مراتب قدردانی و تقدیر خود را از این اقدام مسئولانه و تاریخی اعلام میدارند.
بیتردید تصمیم سنجیده و مدبرانه مجلس خبرگان رهبری در این مقطع حساس، نقش مهمی در تحکیم ثبات ملی، تقویت اقتدار نظام اسلامی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی ایفا خواهد کرد.
جامعه ورزش کشور با درک اهمیت شرایط کنونی و با اتکال به ایمان، همبستگی ملی و ظرفیتهای عظیم ملت بزرگ ایران، امیدوار است تحت رهبری جدید، کشور عزیزمان با صلابت از روزهای پرتنش و حساس عبور کرده و با اتکا به اراده ملی، به افقهای بلند شکوفایی، اقتدار و پیشرفت دست یابد.
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و جامعه ورزش قهرمانی کشور، بهعنوان بخشی از سرمایه اجتماعی و ملی کشور، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، آمادگی کامل خود را برای همراهی، همکاری و همافزایی با مقام معظم رهبری و تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند تا با تکیه بر روحیه تلاش، غیرت ملی و افتخارآفرینی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین بزرگ ورزشی جهان با صلابت بیشتری به اهتزاز درآید و نام ایران عزیز در عرصههای بینالمللی بیش از پیش بدرخشد.
در پایان، کمیته ملی المپیک و جامعه بزرگ ورزش قهرمانی کشور بار دیگر و مجددا با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، شهادت جانسوز حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را به ملت بزرگ و شریف ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز ایشان و تمامی دلدادگان انقلاب اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد خستگیناپذیر عرصه جهاد و خدمت، علو درجات و برای ملت بزرگ ایران صبر، عزت و سربلندی مسئلت مینماید.
والسلام علیکم و رحمهالله
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
جامعه ورزش قهرمانی کشور