مورینیو دوباره خبرساز شد؛ جنجال «آقای خاص» در دربی لیسبون
دربی پرحادثه لیسبون با تساوی به پایان رسید؛ دیداری که در آن درخشش یک پدیده ۱۷ ساله لهستانی در کنار حواشی و جنجالهای همیشگی ژوزه مورینیو، قهرمانی بنفیکا را در هالهای از ابهام قرار داد.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه دالوژ لیسبون امشب صحنه یکی از پرتنشترین و تماشاییترین نسخههای «او کلاسیکو» بود. بنفیکای ژوزه مورینیو که این فصل روزهای پرنوسانی را سپری میکند و پیشتر از رقابتهای اروپایی و جام حذفی کنار رفته، برای حفظ شانس قهرمانی چارهای جز پیروزی برابر پورتو نداشت. با این حال در شبی که نگاهها به ستارههای بزرگ دو تیم دوخته شده بود، یک مهاجم ۱۷ ساله لهستانی همه معادلات را بر هم زد و بنفیکا را تا مرز یک شکست سنگین پیش برد.
پورتو در این مسابقه از چهره جوان و تازهوارد خود پرده برداشت؛ اسکار پیتوشفسکی. مهاجم ۱۷ سالهای که تنها چند هفته از حضورش در پورتو میگذرد اما با اعتمادبهنفسی چشمگیر در یکی از بزرگترین دربیهای پرتغال بازی کرد. او که در فوتبال لهستان از همین حالا به عنوان جانشین احتمالی روبرت لواندوفسکی مطرح میشود، با گلی دیدنی ورزشگاه دالوژ را در سکوت فرو برد. پیتوشفسکی با توپگیری در میانه میدان حرکت خود را آغاز کرد، چند مدافع را پشت سر گذاشت و با حرکتی تکنیکی نیکلاس اوتامندی را جا گذاشت تا در نهایت با ضربه پای چپ دروازه را باز کند.
پیش از این صحنه، پورتو توسط فروهولت و با استفاده از یک ریباند به گل رسیده بود تا بنفیکا نیمه نخست را در شرایطی بسیار دشوار به پایان برساند. پیتوشفسکی که هر لمس توپش نشانی از جسارت و استعداد داشت، برای پورتو پاسخی امیدوارکننده به غیبت ساموی مصدوم به نظر میرسد؛ بازیکنی که از همین حالا نگاهها را به خود جلب کرده است.
اما نیمه دوم داستان متفاوتی داشت. مورینیو که تیمش را در آستانه یک شکست خانگی تلخ میدید، با انجام تغییراتی مهم سعی کرد جریان بازی را عوض کند. ورود لوکباکیو به میدان یکی از همان تصمیمهای تعیینکننده بود؛ بازیکنی که با حضورش انرژی تازهای به حملات بنفیکا بخشید. در یکی از صحنهها شوت قدرتمند او به تیر دروازه برخورد کرد و در ادامه، شلدروپ از توپ برگشتی استفاده کرد تا دیوگو کاستا را مغلوب کند و فاصله را کاهش دهد.
فشار مداوم بنفیکا در دقایق پایانی سرانجام در دقیقه ۸۹ نتیجه داد. ارسال ایوانوویچ از سمت راست با ضربه والی تماشایی لوکاس باریرو همراه شد تا توپ به شکلی مهارنشدنی وارد دروازه پورتو شود و ورزشگاه دالوژ را به انفجار بکشاند. این گل، بنفیکا را از یک شکست خانگی نجات داد و بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید؛ نتیجهای که هرچند امیدهای بنفیکا را کاملاً از بین نبرد، اما فاصله این تیم با صدر جدول همچنان نگرانکننده باقی مانده است.
با این حال، دربی لیسبون بدون حاشیههای همیشگی ژوزه مورینیو کامل نمیشد. اخراج مستقیم نیکلاس اوتامندی در دقایق پایانی که بنفیکا را ده نفره کرد، عصبانیت سرمربی پرتغالی را به اوج رساند. هنگام خروج بازیکنان از زمین، دوربینها لحظه درگیری لفظی مورینیو با لینو گوندینیو، یکی از اعضای کادر فنی پورتو را ثبت کردند. سرمربی بنفیکا در اقدامی تحقیرآمیز با نشان دادن حرکتی کنایهآمیز به سمت نیمکت حریف، بار دیگر توجه رسانههای پرتغال را به خود جلب کرد.
این رفتار جنجالی بیش از خود نتیجه مسابقه مورد بحث قرار گرفته است؛ مورینیویی که سالهاست با چنین صحنههایی شناخته میشود، حالا در شرایطی قرار دارد که باید برای بنفیکای خستهاش راهحلی پیدا کند، تیمی که در ابتدای ماه مارس تقریباً همه جامها را از دست رفته میبیند و تنها امیدش به ادامه رقابت در لیگ باقی مانده است.