واکنش سرمربی اینتر به صحنه جنجالی مشکوک به پنالتی
کریستین کیوو، سرمربی اینتر، پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر میلان در دربی شهر میلان از هفته بیستوهشتم سریآ، در گفتوگویی با شبکه دازن به ارزیابی عملکرد شاگردانش پرداخت.
به گزارش ایلنا، کیوو درباره چند فرصت مهم از دست رفته و واکنش ضعیف تیمش گفت: «در نیمه اول عملکرد چندان خوبی نداشتیم و بعد از دریافت گل هم تحت فشار قرار گرفتیم. در نیمه دوم، بهویژه در ۲۰ دقیقه ابتدایی، سرعت بازیمان را بالا بردیم و چند موقعیت ایجاد کردیم. در دقایق پایانی تلاش کردیم با تغییر سیستم و فشار روی دفاع فشرده حریف، آنها را محاصره کنیم اما متأسفانه نتوانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم
کیوو درباره اینکه چرا تیمش در محوطه جریمه و در نزدیکی دروازه رقیب، با قدرت ظاهر نمیشود توضیح داد: «بازی ما کمی آشفته بود. چند بار تا نزدیکی خط پایان رفتیم اما هیچ موقعیت واضحی ایجاد نکردیم. ارسالهایی که انجام دادیم بیشتر به فرصت برای مدافعان حریف تبدیل شد. در نیمه اول بازی ضعیفی داشتیم و آنها عقب مینشستند و سعی میکردند با ضدحمله به ما ضربه بزنند. باید کارهای مثبتی را که تا اینجا انجام دادهایم ادامه دهیم.»
او درباره چرا اینتر در نیمه اول بازیهای بزرگ متفاوت و ضعیف عمل میکند گفت: «میتوانستیم و باید بهتر بازی میکردیم. سبک بازی ما به تلاش مهاجمان وابسته است. از تلاش آنها راضی هستم، اما در چنین مسابقاتی همیشه جای پیشرفت وجود دارد. باید شدت بازی بیشتری میداشتیم و بهتر از لحظات حساس استفاده میکردیم.»
سرمربی اینتر درباره صحنه مشکوک به پنالتی در دقایق پایانی و ترجیح بر عدم ورود به مسائل جنجالی داوری گفت: «سیستم کمکداور ویدئویی و داور VAR این صحنه را بررسی کردند. من حرفی برای گفتن ندارم و ترجیح میدهم به عملکرد تیم و تصمیمات خودم فکر کنم. هنوز ۱۰ بازی و ۳۰ امتیاز باقی مانده و باید به مسیرمان ادامه دهیم و از نکات مثبت بازیهای گذشته استفاده کنیم.»
کیوو درباره محدود بودن گزینههای هجومی تیم نیز گفت: «فکر نمیکنم این مسابقه زمان مناسبی برای تغییر دادن ساختار و از بین بردن ثبات تیم بود.»
او در پایان درباره مهم بودن سه امتیاز بازی بعد تاکید کرد: «همیشه سه امتیاز اهمیت دارد. مهم این است که به ارائه عملکرد خوب ادامه دهیم. حتی اگر نتیجه متفاوت هم میشد، مسیر ما تغییر نمیکرد.»