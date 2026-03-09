به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال عراق پس از رد پیشنهاد فیفا مبنی بر سفر زمینی ۲۵ ساعته بازیکنان این تیم به ترکیه پیش از پرواز به مکزیک برای دیدار پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۳۱ مارس (۱۲ فروردین)، به طور رسمی درخواست تعویق این مسابقه را مطرح کرده است.

هفته گذشته روزنامه گاردین گزارش داد دیدار پلی‌آف عراق مقابل برنده بازی بولیوی و سورینام که قرار است در شهر مونتری برگزار شود، با ابهام جدی روبه‌رو شده است. دلیل این وضعیت آن است که وزارت حمل‌ونقل عراق به فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرده حریم هوایی عراق در شرایط جنگی همچنان بسته خواهد ماند.

در حال حاضر نزدیک به نیمی از بازیکنان تیم ملی عراق در بغداد حضور دارند و امکان خروج از کشور را ندارند. از سوی دیگر گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی این تیم نیز در دبی مانده است. در جریان مکاتبات اخیر میان فدراسیون فوتبال عراق و فیفا، این نهاد بین‌المللی پیشنهاد داده بازیکنان از بغداد به استانبول بروند؛ مسیری زمینی از شمال عراق که حدود ۲۵ ساعت طول می‌کشد. با این حال گفته می‌شود این مسیر از زمان آغاز جنگ بارها هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفته و آرنولد نیز به مسئولان فوتبال عراق اعلام کرده تا زمانی که درگیری‌ها ادامه دارد، اجازه چنین سفر زمینی‌ای را به بازیکنانش نخواهد داد.

مشکلات تیم ملی عراق تنها به مسئله سفر محدود نمی‌شود. تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر فنی هنوز موفق به دریافت ویزای مکزیک یا ایالات متحده نشده‌اند؛ در حالی که قرار بود پیش از مسابقه، اردوی آماده‌سازی این تیم در شهر هیوستون برگزار شود.

در این شرایط گفته می‌شود فدراسیون فوتبال عراق در حال رایزنی و فشار بر فیفا است تا هرچه سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم بگیرد و در همین هفته تعویق مسابقه را اعلام کند تا وضعیت این تیم مشخص شود.

گفتنی است عراق پیش‌تر به یکی از دو دیدار فینال پلی‌آف شش تیمی بین‌قاره‌ای راه یافته و بازی این تیم آخرین مسابقه این مرحله از رقابت‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/