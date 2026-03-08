اسماعیلی: انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهیم گرفت

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیلی، دارنده مدال‌های جهانی و آسیایی وزنه‌برداری، با ابراز انزجار از حملات وحشیانه رژیم‌های صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران گفت: «این جنایت هولناک که به شهادت مظلومانه رهبر انقلاب و جمعی از زنان و کودکان بی‌گناه انجامید، باید پاسخی سخت و پشیمان‌کننده دریافت کند.»

او افزود: «به‌عنوان ورزشکار و سرباز وطن از نیروهای مسلح کشور می‌خواهم با اقتدار همیشگی انتقام خون‌های پاک شهیدان را بگیرند. پرچم عزت ایران با خون شهدا برافراشته مانده و ما نیز تا آخرین نفس پشت سر نظام و رهبری ایستاده‌ایم.»

