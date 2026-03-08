حمله به اماکن ورزشی سقز

به گزارش ایلنا، در ادامه حملات اخیر، شماری از اماکن ورزشی شهرستان سقز هدف قرار گرفت و بخشی از آن‌ها دچار تخریب شد.

براساس گزارش‌ها، سالن بانوان، سالن ژیمناستیک و خانه تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهید کاظمی، سالن چندمنظوره شرکت توسعه و خانه جودو سقز از جمله مکان‌هایی هستند که در این حملات آسیب دیده‌اند و خسارات قابل توجهی به آن‌ها وارد شده است.

