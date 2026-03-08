شکوری: با کمک ورزشکاران و خیرین، مدرسه میناب را بازسازی می‌کنیم

شکوری: با کمک ورزشکاران و خیرین، مدرسه میناب را بازسازی می‌کنیم
ابراهیم شکوری، با تأکید بر اصالت مردم ایران، از تصمیم جامعه ورزش برای بازسازی مدرسه میناب خبر داد و گفت: «این پویش حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.»

به گزارش ایلنا، ابراهیم شکوری با اشاره به راه‌اندازی پویشی مردمی برای بازسازی مدرسه‌ای در میناب گفت: «به‌عنوان مردمانی با اصالت چند هزار ساله باید هوشمندانه عمل کنیم و در همین مسیر تصمیم گرفتیم مدرسه میناب را بازسازی کنیم.» به گفته او، جامعه ورزش در این اقدام نقش فعالی دارد و خیرین مدرسه‌ساز نیز برای تحقق این هدف همراهی خواهند کرد.

شکوری با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران آماده‌اند برای کشورشان قدمی بردارند، افزود: «مردم ایران در اتفاقات اخیر نقشی نداشته‌اند و اگر قرار بر عذرخواهی باشد، باید از سوی کسانی انجام شود که به ایران حمله کردند.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
