به گزارش ایلنا، ابراهیم شکوری با اشاره به راه‌اندازی پویشی مردمی برای بازسازی مدرسه‌ای در میناب گفت: «به‌عنوان مردمانی با اصالت چند هزار ساله باید هوشمندانه عمل کنیم و در همین مسیر تصمیم گرفتیم مدرسه میناب را بازسازی کنیم.» به گفته او، جامعه ورزش در این اقدام نقش فعالی دارد و خیرین مدرسه‌ساز نیز برای تحقق این هدف همراهی خواهند کرد.

شکوری با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران آماده‌اند برای کشورشان قدمی بردارند، افزود: «مردم ایران در اتفاقات اخیر نقشی نداشته‌اند و اگر قرار بر عذرخواهی باشد، باید از سوی کسانی انجام شود که به ایران حمله کردند.»

