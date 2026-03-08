شکوری: با کمک ورزشکاران و خیرین، مدرسه میناب را بازسازی میکنیم
ابراهیم شکوری، با تأکید بر اصالت مردم ایران، از تصمیم جامعه ورزش برای بازسازی مدرسه میناب خبر داد و گفت: «این پویش حداقل کاری است که میتوانیم انجام دهیم.»
به گزارش ایلنا، ابراهیم شکوری با اشاره به راهاندازی پویشی مردمی برای بازسازی مدرسهای در میناب گفت: «بهعنوان مردمانی با اصالت چند هزار ساله باید هوشمندانه عمل کنیم و در همین مسیر تصمیم گرفتیم مدرسه میناب را بازسازی کنیم.» به گفته او، جامعه ورزش در این اقدام نقش فعالی دارد و خیرین مدرسهساز نیز برای تحقق این هدف همراهی خواهند کرد.
شکوری با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران آمادهاند برای کشورشان قدمی بردارند، افزود: «مردم ایران در اتفاقات اخیر نقشی نداشتهاند و اگر قرار بر عذرخواهی باشد، باید از سوی کسانی انجام شود که به ایران حمله کردند.»