به گزارش ایلنا، در جریان حملات هوایی اخیر آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی، حسین و محسن شاکری دو برادر تکواندوکار به همراه پدر و مادرشان به شهادت رسیدند.

همچنین عرفان لطفی، ورزشکار جوان تبریزی نیز در این حملات جان خود را از دست داد. این حادثه تلخ موجی از اندوه و همدردی را در میان جامعه ورزش و مردم ایران برانگیخته است.

