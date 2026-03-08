ساختمان فدراسیون هاکی در مجموعه ورزشی انقلاب آسیب دید
کد خبر : 1759998
در پی حملات اخیر به تهران، ساختمان فدراسیون هاکی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب در خیابان سئول دچار خسارت جدی شد.
به گزارش ایلنا، در جریان حملات اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به برخی نقاط تهران، ساختمان فدراسیون هاکی که در مجموعه ورزشی انقلاب و در خیابان سئول قرار دارد، آسیب دید و بخشهایی از آن تخریب شد.
بر اساس گزارشهای اولیه، این حملات خسارات قابل توجهی به ساختمان فدراسیون وارد کرده و بررسی میزان دقیق آسیبها در حال انجام است.