ساختمان فدراسیون هاکی در مجموعه ورزشی انقلاب آسیب دید

به گزارش ایلنا، در جریان حملات اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به برخی نقاط تهران، ساختمان فدراسیون هاکی که در مجموعه ورزشی انقلاب و در خیابان سئول قرار دارد، آسیب دید و بخش‌هایی از آن تخریب شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات خسارات قابل توجهی به ساختمان فدراسیون وارد کرده و بررسی میزان دقیق آسیب‌ها در حال انجام است.

