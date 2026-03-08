خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید رئیس فدراسیون چوگان از باشگاه آسیب‌دیده ذوالجناح
کد خبر : 1759996
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون چوگان پس از حملات اخیر به برخی زیرساخت‌ها، با حضور در مجموعه سوارکاری و چوگان ذوالجناح تهران از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش ایلنا،  اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان، در پی آسیب واردشده به مجموعه سوارکاری و چوگان ذوالجناح تهران، از این مجموعه بازدید میدانی انجام داد. در این بازدید، ابوالفضل بیاری رئیس مجموعه ذوالجناح گزارشی از وضعیت نگهداری اسب‌های چوگانی و شرایط زیرساخت‌های این باشگاه ارائه کرد.

طبق اعلام مسئولان مجموعه، در جریان حملات شب گذشته خساراتی به این باشگاه وارد شده اما تمامی اسب‌های موجود در سلامت کامل قرار دارند و هیچ خسارت جانی گزارش نشده است.

ناظری در جریان این بازدید بر ضرورت حفظ و صیانت از کشور و همچنین پاسداری از فرهنگ ایرانی و ورزش چوگان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی تأکید کرد و از رؤسای هیئت‌های استانی خواست در برابر فشارها و تهدیدها با همدلی و ایستادگی عمل کنند.

حجم ویدیو: 3.61M | مدت زمان ویدیو: 00:00:16 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل