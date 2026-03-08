به گزارش ایلنا، اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان، در پی آسیب واردشده به مجموعه سوارکاری و چوگان ذوالجناح تهران، از این مجموعه بازدید میدانی انجام داد. در این بازدید، ابوالفضل بیاری رئیس مجموعه ذوالجناح گزارشی از وضعیت نگهداری اسب‌های چوگانی و شرایط زیرساخت‌های این باشگاه ارائه کرد.

طبق اعلام مسئولان مجموعه، در جریان حملات شب گذشته خساراتی به این باشگاه وارد شده اما تمامی اسب‌های موجود در سلامت کامل قرار دارند و هیچ خسارت جانی گزارش نشده است.

ناظری در جریان این بازدید بر ضرورت حفظ و صیانت از کشور و همچنین پاسداری از فرهنگ ایرانی و ورزش چوگان به عنوان میراث ناملموس فرهنگی تأکید کرد و از رؤسای هیئت‌های استانی خواست در برابر فشارها و تهدیدها با همدلی و ایستادگی عمل کنند.

