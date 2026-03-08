پیام اندونگ برای هواداران استقلال

هافبک گابنی استقلال با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود اعلام کرد به دلیل شرایط دشوار در ایران کشور را ترک کرده و در سلامت کامل به‌زودی به گابن بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ که این فصل به دلیل فسخ یکطرفه قراردادش و بازگشت دوباره به تهران بعد از اخراج ساپینتو یکی از جنجالی‌ترین بازیکنان استقلال بود، در صفحه‌اش خبر از خروج از ایران و سلامتی‌اش داد و نوشت: «به شما هواداران، دوستان و عزیزان عزیز. می‌خواهم شخصاً به شما اطمینان دهم که زنده، ایمن و سالم هستم.

به دلیل شرایط دشوار در ایران، به دلایل امنیتی تصمیم به ترک کشور گرفتم و صحیح و سالم هستم و به گابن برمیگردم. از همه شما به خاطر حمایت، پیام‌ها و محبتتان متشکرم. همچنان به من ایمان داشته باشید و همانطور که من به شما ایمان دارم، به من ایمان داشته باشید. خیلی زود در خانه می‌بینمتان!»

انتهای پیام/
