تعهدات تجاری علیه مصدومیت امباپه
بند جریمه سنگین؛ امباپه با وجود مصدومیت به اردوی فرانسه میرود
گزارشها حاکی از آن است که کیلیان امباپه با وجود مصدومیت زانو در فهرست تیم ملی فرانسه برای بازیهای دوستانه ماه مارس قرار خواهد گرفت؛ تصمیمی که بیشتر به تعهدات تجاری و بندهای قراردادی مرتبط است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در جریان وقفه بازیهای ملی ماه مارس قرار است دو دیدار دوستانه مقابل برزیل در ۲۶ مارس و کلمبیا در ۲۹ مارس در ایالات متحده برگزار کند. بر اساس گزارشها، کیلیان امباپه نیز در فهرست «خروسها» برای این سفر حضور خواهد داشت.
این در حالی است که مهاجم رئال مادرید از پیچخوردگی زانو رنج میبرد و در هفتههای اخیر با آمادگی کامل به میدان نرفته است. با وجود این شرایط، رسانههای فرانسوی از حضور او در اردوی تیم ملی خبر دادهاند.
طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «آس»، حضور امباپه در سفر آمریکا لزوماً به معنای بازی کردن او در این دو مسابقه نیست. گفته میشود دلیل اصلی حضور او، تعهدات تجاری مرتبط با شرکتهای اسپانسری از جمله نایکی است که برنامههایی برای گسترش فعالیتهای تبلیغاتی در بازار آمریکا دارند.
در صورت لغو این سفر، احتمال پرداخت جریمه مالی قابل توجه وجود دارد؛ به همین دلیل فدراسیون فوتبال فرانسه و شرکای تجاری ترجیح میدهند ستاره رئال مادرید در این سفر حضور داشته باشد، حتی اگر هنوز در مرحله ریکاوری باشد.
نگرانی در آستانه جام جهانی
مصدومیت زانوی امباپه نگرانیهایی در اردوی تیم ملی فرانسه ایجاد کرده است؛ بهویژه اینکه تنها چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است.
منابع نزدیک به این بازیکن اعلام کردهاند که او پس از سفر به پاریس روند درمان محافظهکارانهای را دنبال میکند و فعلاً نیازی به جراحی ندارد. با این حال هنوز مشخص نیست که او چه زمانی به آمادگی کامل بازخواهد گشت.
گفته میشود امباپه قصد دارد با احتیاط کامل روند درمان خود را دنبال کند تا برای حضور در جام جهانی آماده باشد و از هرگونه ریسک که ممکن است باعث تشدید آسیبدیدگی شود، اجتناب کند.
احتیاط کادر فنی فرانسه
دیدیه دشان و کادر پزشکی تیم ملی فرانسه نیز وضعیت این بازیکن را به دقت زیر نظر دارند. در صورتی که امباپه به طور کامل بهبود پیدا نکند، احتمال دارد در دیدارهای دوستانه برابر برزیل و کلمبیا به میدان نرود.
با این حال، حضور او در سفر آمریکا تقریباً قطعی به نظر میرسد؛ زیرا علاوه بر مسائل فنی، تعهدات تجاری نیز در این تصمیم نقش مهمی دارند.
امباپه که کاپیتان تیم ملی فرانسه و یکی از مهرههای کلیدی این تیم محسوب میشود، هدف اصلی خود را حضور در جام جهانی آینده و تلاش برای کسب عنوان قهرمانی اعلام کرده است.