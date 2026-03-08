به گزارش ایلنا، دیگو سیمئونه تأکید کرد تمرکز اصلی او همچنان روی لالیگا است. او پس از بازی در مصاحبه با روزنامه مارکا گفت: «این مسابقه را با فینال مقایسه نمی‌کنم. ما بازی‌ای را انجام دادیم که باید امروز انجام می‌دادیم و بسیار خوشحالم. بازی بسیار خوبی بود؛ در تمام ۹۰ دقیقه در نیمه زمین حریف فشار آوردیم. تعداد موقعیت‌هایی که خلق کردیم، علاوه بر سه گلی که زدیم، واقعاً چشمگیر بود. همچنین از تأثیر بازیکنانی که از روی نیمکت وارد شدند بسیار راضی هستم.»

سیمئونه درباره نیکوگونسالس که دو گل به ثمر رساند گفت: «از نیکو خوشحالم. او مدت زیادی تلاش می‌کرد تا دوباره به شرایط خوبش برگردد. به نظر می‌رسید سال‌ها در اتلتیکومادرید بوده، اما بعد مصدوم شد و تا حالا نتوانسته بود توانایی واقعی‌اش را نشان دهد. این همان انرژی‌ای است که از او انتظار داشتم.»

سیمئونه همچنین درباره آنتوان گریزمان یک پاس گل ثبت کرد و آینده‌اش در اتلتیکومادرید نامشخص است، گفت: «گریزمان یک نقطه عطف است و برای ما فوق‌العاده مهم است. امیدواریم همچنان هرچه در توان دارد برای تیم بگذارد. آینده؟ این مسائل زمانی بهتر پیش می‌رود که خود بازیکن صحبت کند و توضیح دهد واقعاً چه می‌خواهد. من به او و خانواده‌اش علاقه زیادی دارم و این خود اوست که تصمیم می‌گیرد چه زمانی درباره این موضوع صحبت کند.»

