برنامه بازی‌های امروز فوتبال جهان

امروز یکشنبه فوتبال‌دوستان شاهد مجموعه‌ای از دیدارهای مهم در لیگ‌های اروپایی خواهند بود؛ مهم‌ترین مسابقه، دربی شهر میلان میان میلان و اینتر در سری‌آ ایتالیا است. همچنین دیدارهایی در لالیگا، لیگ فرانسه و جام حذفی انگلیس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، امشب چندین مسابقه مهم در لیگ‌های معتبر فوتبال جهان برگزار می‌شود. در هفته بیست‌وهفتم لالیگا اسپانیا چهار دیدار انجام خواهد شد و در هفته بیست‌وهشتم سری‌آ ایتالیا چند مسابقه مهم از جمله دربی میلان برگزار می‌شود.

 

در انگلیس نیز رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ادامه دارد. در ادامه مهم‌ترین بازی‌ها آمده است:

 

جام حذفی انگلیس – مرحله یک‌هشتم نهایی

* فولام × ساوتهمپتون

* پورت ویل × ساندرلند

* لیدز یونایتد × نورویچ سیتی

 

لالیگا اسپانیا – هفته ۲۷

* الچه × ویارئال

* ختافه × رئال بتیس

* رایو وایکانو × سویا

* والنسیا × آلاوس

 

سری‌آ ایتالیا – هفته ۲۸

* کرمونزه × لچه

* فیورنتینا × پارما

* جنوا × رم

* میلان × اینتر

 

بوندس‌لیگا آلمان – هفته ۲۵

* سن‌پائولی × آینتراخت فرانکفورت

* یونیون برلین × وردربرمن

 

لیگ فرانسه – هفته ۲۴

* لانس × متز

* برست × لوهاور

* لوریان × لیل

* نیس × رن

* لیون × پاری‌سن‌ژرمن

