برنامه بازیهای امروز فوتبال جهان
امروز یکشنبه فوتبالدوستان شاهد مجموعهای از دیدارهای مهم در لیگهای اروپایی خواهند بود؛ مهمترین مسابقه، دربی شهر میلان میان میلان و اینتر در سریآ ایتالیا است. همچنین دیدارهایی در لالیگا، لیگ فرانسه و جام حذفی انگلیس برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، امشب چندین مسابقه مهم در لیگهای معتبر فوتبال جهان برگزار میشود. در هفته بیستوهفتم لالیگا اسپانیا چهار دیدار انجام خواهد شد و در هفته بیستوهشتم سریآ ایتالیا چند مسابقه مهم از جمله دربی میلان برگزار میشود.
در انگلیس نیز رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی ادامه دارد. در ادامه مهمترین بازیها آمده است:
جام حذفی انگلیس – مرحله یکهشتم نهایی
* فولام × ساوتهمپتون
* پورت ویل × ساندرلند
* لیدز یونایتد × نورویچ سیتی
لالیگا اسپانیا – هفته ۲۷
* الچه × ویارئال
* ختافه × رئال بتیس
* رایو وایکانو × سویا
* والنسیا × آلاوس
سریآ ایتالیا – هفته ۲۸
* کرمونزه × لچه
* فیورنتینا × پارما
* جنوا × رم
* میلان × اینتر
بوندسلیگا آلمان – هفته ۲۵
* سنپائولی × آینتراخت فرانکفورت
* یونیون برلین × وردربرمن
لیگ فرانسه – هفته ۲۴
* لانس × متز
* برست × لوهاور
* لوریان × لیل
* نیس × رن
* لیون × پاریسنژرمن